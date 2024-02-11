الكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويصطدم منتخب كوت ديفوار مستضيف بنظيره النيجيري في المباراة النهائية في العاشرة من مساء الأحد.

وأزاح كاف الستار عن الكرة الرسمية للنهائي التي تقدم من شركة بوما الألمانية.

الكرة التي سيلعب بها نهائي البطولة بيضاء وتحمل شعار البطولة لكن بألوان مختلفة.

أما الكرة التي لعب بها البطولة كانت بيضاء وتحمل شعار البطولة الذي يتكون من ألوان علم كوت ديفوار، البرتقالي والأبيض والأخضر.

وتحمل الكرة اسم "بوكو" نسبة إلى لوران بوكو هداف كوت ديفوار التاريخي في كأس الأمم الإفريقية.

بوكو الذي سجل 14 هدفا في 4 نسخ ظل الهداف التاريخي للمسابقة منذ عام 1970 حتى 2008 حين أزاحه الكاميروني صامويل إيتو من قمة هدافي المسابقة عبر تاريخها.

وأقيمت البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، وتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

البطولة أقيمت في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير إلى الـ11 من شهر فبراير.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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