اسكواش - روان العربي تحصد وصافة ديترويت المفتوحة

حصدت روان العربي لاعبة وادي دجلة وصافة منافسات ديترويت المفتوحة لسيدات الاسكواش.

وخسرت روان في المباراة النهائية أمام الأمريكية أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكانت روان قد أقصت نوران جوهر في نصف النهائي بمباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ونجحت روان بعد 61 دقيقة في تحقيق تأهلها إلى المباراة النهائية بعد الفوز 11-8 في الشوط الفاصل.

وتعتبر روان - 23 عاما- هي المصنفة العاشرة على مستوى العالم.

وتقدم روان أداء جيد خلال العام الحالي إذ وصلت إلى المربع الذهبي في بطولة الأبطال وكأس سينسيناتي.

ويأتي ذلك قبل أن تحقق وصافة منافسات ديترويت المفتوحة للسيدات.

ولم تخرج روان قبل ربع النهائي في آخر ست بطولات خاضتهم بالموسم الجاري.