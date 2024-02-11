اسكواش - روان العربي تحصد وصافة ديترويت المفتوحة
الأحد، 11 فبراير 2024 - 11:22
كتب : FilGoal
حصدت روان العربي لاعبة وادي دجلة وصافة منافسات ديترويت المفتوحة لسيدات الاسكواش.
وخسرت روان في المباراة النهائية أمام الأمريكية أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط دون مقابل.
وكانت روان قد أقصت نوران جوهر في نصف النهائي بمباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
ونجحت روان بعد 61 دقيقة في تحقيق تأهلها إلى المباراة النهائية بعد الفوز 11-8 في الشوط الفاصل.
وتعتبر روان - 23 عاما- هي المصنفة العاشرة على مستوى العالم.
وتقدم روان أداء جيد خلال العام الحالي إذ وصلت إلى المربع الذهبي في بطولة الأبطال وكأس سينسيناتي.
ويأتي ذلك قبل أن تحقق وصافة منافسات ديترويت المفتوحة للسيدات.
ولم تخرج روان قبل ربع النهائي في آخر ست بطولات خاضتهم بالموسم الجاري.
نرشح لكم
بمشاركة وزير الرياضة وأكثر من 1500 متسابق من 50 دولة.. انطلاق ماراثون هرم سقارة كرة يد - كما انفرد في الجول.. محمد ممدوح هاشم إلى الدوري الفرنسي معادن قديمة من برج إيفل في ميداليات أولمبياد باريس 2024 كرة يد - الأهلي على القمة بالعلامة الكاملة.. وخسارة الزمالك تشعل جدول الترتيب كرة طائرة - اختيار حكم مصري في قائمة أولمبياد باريس اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد تعيين ياسر إدريس رئيسا لنظيرتها المصرية كرة طائرة - بعد دفع الغرامة والإعتذار.. الاتحاد المصري يرفع الإيقاف عن دولا ومايا تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم