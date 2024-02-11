وزير الرياضة: ندعم حسام حسن مع المنتخب.. ودورنا توفير الظروف المناسبة ثم التقييم

الأحد، 11 فبراير 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأول مرة عقب تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر.

وتولى حسام حسن مهمة المدير الفني لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا المدرب البرتغالي.

وودع منتخب مصر منافسات أمم إفريقيا بعد الخسارة من ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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وأجاب وزير الرياضة عن رأيه في تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر قائلا: "نحن لا نعلق نحن ندعم الأمر والفكرة ومنتخبنا ولدينا أهداف، عندما لا تكون الأهداف مثلما نريد، هنا نقف ونقيم ونتخذ القرار".

وأضاف وزير الرياضة عبر قناة إم بي سي مصر: "النجاح هو متى يتم اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم، هناك أجندة من أجل كأس العالم 2026، وهدفنا الوصول بشكل جيد".

وتابع "هناك بطولة أمم إفريقيا 2025، ونوفر كل الظروف الملائمة، الرياضة بها مكسب وخسارة ولكن عند تقييم الأسباب يتم اتخاذ القرار السليم".

وأوضح وزير الرياضة "بالتأكيد هناك الكثير من الآراء لأن الرياضة رأي اقتصادي وإعلامي كبير، وحاليا الواقع هو تولي التوأم قيادة المنتخب ونحن ندعمهم مثلما دعمنا كل الأجهزة الفنية السابقة".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "دورنا توفير الظروف المناسبة ثم ننظر ونقيم

منتخب مصر وزير الرياضة أشرف صبحي
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