وكيله: فيتوريا تلقى عرضا بـ 5 أضعاف ما يتقاضاه مع المنتخب.. وحقيقة تدخله في أزمة الزمالك

كشف كريم أبو سليمان وكيل البرتغالي روي فيتوريا أن المدرب قد تلقى عروضا بخمسة أضعاف ما يتقاضاه مع المنتخب وقت قيادته.

وأعلن اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وتولي حسام حسن بدلا منه.

وقال كريم أبو سليمان وكيل روي فيتوريا وجوزيه جوميز عبر القناة الأولى: "بالتأكيد فيتوريا كان حزينا على ما حدث لأنه قبل البطولة كانت كل المؤشرات والنتائج تشير إلى تحقيق أمر مغاير عما حدث".

وتابع "كنا نتحدث على مشروع لمدة 4 سنوات، وكان هناك الكثير من العوامل أدت إلى ما حدث في أمم إفريقيا ولكننا نحكم باللقطة النهائية، وإذا نظرنا للبطولة سنجد أن التصنيف الأول كله في إفريقيا خرج من ثمن النهائي".

أما عن الحديث بأن شخصية فيتوريا غير قوية أجاب وكيله "بناء على ماذا يتم تقييم الأمر بتلك الصورة، هل من يتحدثون كانوا مع الفريق في تلك الفترة؟".

وعن حقيقة العروض التي تلقاها المدرب البرتغالي كشف "فيتوريا تلقى الكثير من العروض وقت تواجده في منتخب مصر، كان هناك عروض من أهلي جدة والشباب السعودي ولكن كل تركيزه كان مع المنتخب رغم أن العروض كانت أكبر من 5 أضعاف ما يتقاضاه هنا وكانت القيمة تقريبا 10 مليون يورو".

وتابع "قبل أمم إفريقيا لم يكن هناك شرط جزائي بين فيتوريا واتحاد الكرة ولا يحق لأي طرف فسخ التعاقد إلا بالتراضي، ولكن بعد البطولة يكون الشرط الجزائي ثلاثة أشهر، الآن البعض يتحدث أنه رقم كبير جدا وعلى العكس إذا كان قد تم توفيقه مع المنتخب في البطولة كان الحديث وقتها سيكون أن الشرط الجزائي ضعيف ويمكن له الرحيل في أي وقت".

وشدد "عقد فيتوريا وجهازه مع سبارتاك موسكو كان أكثر من 4 مليون يورو بينما مع منتخب مصر 2 مليون يورو، وسبق وأن صرح المدرب البرتغالي أن تعاقده الحالي هو أقل قيمة مالية في مسيرته منذ تولي بنفيكا".

وبسؤاله عن موقف الشرط الجزائي أجاب "تم الاتفاق بين فيتوريا واتحاد الكرة على الحصول على مستحقاته المالية خلال وقت معين".

وواصل "علاقة فيتوريا وصلاح كانت ممتازة والدليل ما نشره قائد المنتخب بعد رحيل المدرب".

أما عن حقيقة تدخله لحل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة فأجاب بشكل قاطع "فيتوريا لم يتدخل تماما في تلك الأزمة، كل ما حدث أنه تم سؤاله من إدارة لشبونة وأبلغهم أن الإدارة الحالية جديدة".

واختتم كريم أبو سليمان تصريحاته "مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز كانت سريعة جدا خلال خمسة أيام".

حقبة روي فيتوريا

يأتي حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر بعد رحيل روي فيتوريا عن تدريب البلاد. فيتوريا الذي قاد منتخب مصر لتوديع بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخروج أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين. مجموعة تضم منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.