بمشاركة وزير الرياضة وأكثر من 1500 متسابق من 50 دولة.. انطلاق ماراثون هرم سقارة

أطلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء النسخة الثالثة من سباق هرم سقارة.

وأعرب وزير الشباب و الرياضة عن سعادته بإطلاق إشارة البدء للنسخة الثالثة من ماراثون هرم سقارة في نسخته الثالثة مشيرا إلي أن السباق يهدف إلي نشر وتوسيع قاعدة الممارسة لدي الجميع، الأمر الذي يعود بالنفع علي المجتع المصري.

وأضاف وزير الشباب و الرياضة أن مثل تلك الأحداث الفريدة التي تدمج الرياضة بالأماكن السياحية هي ما يميز مصر عن سائر دول العالم في مجال السياحة الرياضية لما تتمتع به من آثار عريقة وجو مناسب.

وشهد السباق مشاركة أكثر من 1500 متسابق من 50 دولة مختلفة.

وكانت النسخة الأولى من سباق سقارة انطلقت في عام 2022 بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقد لاقت تلك النسخة صدى واسع كحدث رياضي بارز على كلا الصعيدين المحلي والعالمي، حيث شهد السباق مشاركة ما يقرب من ألف متسابق من أكثر من 40 جنسية حول العالم.

ويقام السباق بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار بالإضافة إلى الهيئة المصرية لتنشيط السياحة وبتنظيم شركة ذا تراي فاكتوري.

ويخضع السباق لإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى، مما يضمن أن جميع المسافات تطابق كافة المعايير الدولية الدقيقة.

وأقيم السباق في جولة مهيبة حول أحد أقدم المعالم التاريخية وهو هرم سقارة المدرج ليكتشف المشاركين تراث مصر الثري بما يتماشى مع شعار السباق.

وكشف أيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري المنظمة، أن استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية تستهدف إتاحة الفرصة لمعايشة تاريخ مصر وتسليط الضوء على أهم المعالم السياحية.