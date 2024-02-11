مواعيد مباريات الأحد 11 فبراير 2024.. نهائي إفريقيا وأرسنال بالدوري الإنجليزي

يسدل الستار اليوم الأحد على منافسات نسخة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتقام عدد من المباريات في مختلف المنافسات الأوروبية اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

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أمم إفريقيا

تختتم منافسات أمم إفريقيا بمواجهة مرتقبة بين كوت ديفوار صاحبة الأرض ونيجيريا في تمام العاشرة مساء بنهائي تلك النسخة.

ويقام النهائي على الملعب الأولمبي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس أفكون 1.

الدوري الإنجليزي

تقام مباراتان اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على وست هام يونايتد في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف أستون فيلا فريق مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على إشبيلية ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف برشلونة فريق غرناطة في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

تشهد الجولة 24 قمة جديدة في مسابقة الدوري الإيطالي.

ويستضيف ميلان فريق نابولي على ملعب سان سيرو في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

يحل نانت ضيفا على فريق تولوز في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

ويلعب مصطفى محمد محترف منتخب مصر ضمن صفوف فريق نانت.

الدوري التركي

يحل ألانيا سبور ضيفا على فنارباهتشة ضمن منافسات الدوري في تمام السادسة مساء.

وكان أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر قد انتقل إلى صفوف ألانيا سبور وقد تشهد مباراة اليوم ظهوره الأول.