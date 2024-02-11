دوري المحترفين - مدرب حرس الحدود لـ في الجول: إيقاف القيد يؤثر علينا.. وانظروا للمحلة

تحدث محمد مكي مدرب حرس الحدود عن الأزمة التي يواجهها في الآونة الأخيرة بالمنافسة في دوري المحترفين.

وقال مكي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إيقاف القيد في يناير يؤثر على مستوى الفريق خلال المرحلة الثانية من دوري المحترفين ، حيث لم نستطع إلغاء إيقاف القيد بسبب شكوى أحد اللاعبين الأجانب".

وأضاف "تعاقدنا مع لاعبين في يناير ولكنهم رحلوا بعد فشل قيدهم".

وأكمل "المعاناة مستمرة بالنقص العددي فالفريق معظم عناصره من الشباب. ربما الخبرات تتمثل في وجود أحمد شديد قناوي وأحمد داوودا ومصطفى جلال وإبراهيم القاضي وفيلكس بينما العناصر الأخرى معظمها من الشباب".

وتابع "محمود ممدوح وكريم عماد تلقوا العديد من العروض بالدوري الممتاز ولكنها لم تتم، ولدينا أكثر من خمس لاعبين عقودهم ستنتهي نهاية الموسم ولم نجدد تعاقدهم".

وواصل مكي "المنافسة صعبة فعندما تنظر لباقي الأندية فقيمتهم السوقية أعلى من حرس الحدود ، لقد قدمنا أداء جيد رغم ضعف الفوارق مع الآخرين فإذا نظرت المنافسين ستجد بأن عقود اللاعبين أعلى منك لذلك المنافسة صعبة لنا".

واختتم "هبطنا مع غزل المحلة وأسوان من الدوري الممتاز، وإذا نظرت للغزل ستجده تعاقد معه ٢٣ لاعبا في بداية الموسم و١٢ صفقة في يناير".

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث برصيد ٣٦ نقطة في دوري المحترفين بعد نهاية المرحلة الأولى.

ويستعد الفريق لمواجهة بتروجت في الجولة الأولى للمرحلة الثانية.

وتعرض النادي لإيقاف القيد بسبب شكوى أحد اللاعبين الأجانب ولم يبرم النادي صفقات خلال شهر يناير.