أبو الوفا: هذا رأيي في تعيين حسام حسن.. ولا غرابة في شرط فيتوريا الجزائي
الأحد، 11 فبراير 2024 - 01:19
كتب : FilGoal
تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أسباب تعيين الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسم حسن، ووجود إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب.
وقال أبو الوفا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اتحاد الكرة منذ توليه لديه قناعة بحصول المدرب الوطني على دوره وتحديدا حسام وإبراهيم حسن يملكان قناعتنا الكاملة".
وأضاف "إنهما مطلب شعبي وجماهيري لإكمال مسيرة الجوهري وحسن شحاتة".
وأكمل "لن أزايد على زملائي برغبتي في التعاقد مع التوأم فكلنا واحد وكلنا استقرينا على ذلك ونريد مصلحة المنتخب وفوزه بالبطولات".
وعن الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا المقدر بـ 600 ألف يورو قال: "عقد روي فيتوريا المدرب السابق تم عرضه على الشؤون القانونية قبل اعتماده، وكل العقود فيها شرط جزائي".
وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الدموقراطية بركلات الترجيح ليقرر الاتحاد المصري إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون.
وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.