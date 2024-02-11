أبو الوفا: هذا رأيي في تعيين حسام حسن.. ولا غرابة في شرط فيتوريا الجزائي

تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أسباب تعيين الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسم حسن، ووجود إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب.

وقال أبو الوفا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اتحاد الكرة منذ توليه لديه قناعة بحصول المدرب الوطني على دوره وتحديدا حسام وإبراهيم حسن يملكان قناعتنا الكاملة".

وأضاف "إنهما مطلب شعبي وجماهيري لإكمال مسيرة الجوهري وحسن شحاتة".

وأكمل "لن أزايد على زملائي برغبتي في التعاقد مع التوأم فكلنا واحد وكلنا استقرينا على ذلك ونريد مصلحة المنتخب وفوزه بالبطولات".

وعن الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا المقدر بـ 600 ألف يورو قال: "عقد روي فيتوريا المدرب السابق تم عرضه على الشؤون القانونية قبل اعتماده، وكل العقود فيها شرط جزائي".

وتابع "من ضمن أسباب الارتياح لمدرب مصري هو الانفراجة المالية. راتب فيتوريا كان يتخطى الـ 10 ملايين جنيه، والتخلص منه سيسهم في انفراجة لبقية المنتخبات". وأوضح "بطولة السوبر التي أقيمت في الإمارات بالشهر الماضي أدخلت عوائد جيدة للاتحاد بالدولار، والأمر ذاته ستحققه إقامة نهائي كأس مصر في السعودية". وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الدموقراطية بركلات الترجيح ليقرر الاتحاد المصري إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون.

وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.