رئيس بلدية المحلة يكشف مدة تعاقد عبد الله جمعة.. وقيمة انتقال أكيم

أوضح مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة تفاصيل تعاقد الفريق مع عبد الله جمعة ورحيل فيفور أكيم.

وضم بلدية المحلة عبد الله جمعة في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال الشامي عبر أون تايم سبورتس 2: "تعاقد عبد الله جمعة يمتد لموسم ونصف مع النادي وبدون شروط جزائية، واللاعب لديه طموح كبير لتقديم صورة مغايرة في الفترة المقبلة".

وأضاف "طارق علاء طلب العودة للزمالك ولم نمانع في قطع إعارة بعد موافقة أحمد عبد الرؤوف".

وأكمل "الزمالك لم يتقدم بعرض لضم فيفور أكيم، وتوصلنا لاتفاق سريع مع سيراميكا كليوباترا وحصلنا في المقابل على 3 لاعبين على سبيل الإعارة بالإضافة للمقابل المادي يقدر بـ 20 مليون جنيه".

وحصل بلدية المحلة في المقابل على خدمات كل من إسلام المزين وعمرو الباشا وعلاء يحيى على سبيل الإعارة.

وأتم "استقررنا على رحيل فيفور فقط في يناير، من أجل المواصلة بنفس الأداء والروح مع أحمد عبد الرؤوف".

وكان البلدية قد تعاقد مع عبد الله جمعة بعد فسخ تعاقده مع الزمالك وحمزة مجدي قادما من الداخلية ومحمد الناهيري ظهير أيسر الرجاء المغربي السابق.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.