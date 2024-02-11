ويليامز البرونزي

حصد منتخب جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بكأس أمم إفريقيا 2023 بالفوز بركلات الترجيح على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وخاض منتخب جنوب إفريقيا مشوار الركلات الترجيح للمرة الثالثة على التوالي في النسخة الحالية بدءا من ربع النهائي بالفوز على كاب فيردي ثم الخسارة من نيجيريا في المربع الذهبي وأخيرا المركز الثالث.

وتألق ويليامز ضد كاب فيردي وتصدى لـ 4 ركلات من 5 قاد بها الأولاد للمربع الذهبي لأول مرة منذ عام 2000.

وأصبح ويليامز أول حارس في تاريخ أمم إفريقيا يتصدى لـ 6 ركلات ترجيحية في نسخة واحدة.

ولم يستطع منع لاعبو نيجيريا لكن استعاد ذاكرة التفوق ضد الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح وتصدى لـ 2 من 7 كتبت للبافانا بافانا الميدالية البرونزية في أمم إفريقيا للمرة الثانية منذ عام 2000.

بينما اكتفى منتخب الكونغو الديمقراطية بحصد المركز الرابع، ولأول مرة يحققوا هذا المركز منذ عام 1972.

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التشكيل

غاب بيرسي تاو عن قائمة جنوب إفريقيا، وتواجد ثابيلو مورينا عوضا عنه في التشكيل الأساسي.

في المقابل أجرى سيباستيان ديسابر عدة تغييرات هجومية في تشكيل فريقه ضد البافانا بافانا، حيث بدأ سيمون بانزا وسيلاس كاتومبا في الهجوم عوضا عن سيدريك باكامبو وويوان ويسا.

وصف المباراة

الشوط الأول بدأ بشكل هادئ بين الفريقين وظهر تأثرهما بالخسارة في المربع الذهبي.

ولم تشكل الفرص أي خطورة على المرميين.

وفي الدقيقة 30 خرج ثيو بونجوندا متأثرا بالإصابة وعوضه ميشاك إيليا في تغيير أول للفهود الكونغولية.

استمر الوضع كما هو في الشوط الأول حتى النهاية وانتهى سلبيا.

في الشوط الثاني تحسنت الأوضاع قليلا وأمسك الفهود بزمام الأمور.

أهدر سيمون بانزا بتسديدة علت العارضة فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 51.

وتصدى ويليامز بثبات لتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة سددها ميشاك إيليا في الدقيقة 60.

وأخطأ ويليامز بطريقة غريبة كادت تكلفه هدفا بعدما أفلتت الكرة من يده وأرسل لاعب الكونغو عرضية لسيلاس كاتومبا الذي سدد كرة في الشباك الخارجية مهدرا بغرابة في الدقيقة 65.

تواصلت رعونة الفهود وأهدر سانشيل مبيمبا بغرابة في مواجهة المرمى بالهدف الأول بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 75.

أجرى ديسابر تغييرين في الدقيقة 79 بمشاركة سيدريك باكامبو وفيستون ماييلي بدلا من بانزا وكاتومبا.

وكاد ميهالي مايامبيلا أن يعاقب الفهود بمحاولة من داخل منطقة الجزاء لكن بيرتاود تصدى لها وحولها لركنية في الدقيقة 85.

واستغل ماييلي مهاجم بيراميدز خطأ المدافع وسدد كرة على الطائر قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر لويليامز في الدقيقة 89.

وأهدر ويسا فرصة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما سدد الكرة بعد عرضية من الجهة اليسرى بجوار القائم.

اللقاء انتهى سلبيا بـ 19 تسديدة بين المنتخبين دون أي كرة منهم هزت الشباك لننتقل إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

منع القائم تسديدة تيبوهو موكوينا لجنوب إفريقيا، وسجل صامويل موتوسامي الركلة الأولى للكونغو الديمقراطية في أقصى الزواية اليمنى للحارس.

وسجل نكوسيناثي سيبيسي للأولاد ورد أومينيك مفولو للفهود.

ثم سجل ثابانج موناري الركلة الثالثة للبافانا، وواصل الكونغو تقدمه بفضل ركلة سيدريك باكامبو في منتصف المرمى.

وسجل أوبيري موديبا الرابعة لجنوب إفريقيا محاولا الحفاظ على حظوظ فريقه في المواصلة باللقاء.

وسدد يوريس كايمبي الركلة الرابعة للفهود تاركا الأمر للحارس بيرتاود الذي لم يتصد لركلة زاخيلي ليباسا ليؤول الحسم لـ شانيسل مبيمبا لكن ويليامز كان في الموعد وتصدى لتصبح النتيجة 4-4.

لجأ كلا الفريقين لركلات الموت المفاجئ فسجل أوسين أبوليس الركلة السادسة لجنوب إفريقيا، وسجل يوان ويسا بسهولة لتصبح النتيجة 5-5.

وعلى يمين الحارس سجل سياندا زولو الركلة السابعة لجنوب إفريقيا، وتصدى ويليامز للركلة السابعة من تصويبة ميشاك إيليا كاتبا المركز الثالث لجنوب إفريقيا.