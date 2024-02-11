عبد الظاهر السقا: انتقال عبد القادر إلى تركيا "تأجل".. وهذا ما حدث في ترشيحي لإدارة المنتخب

الأحد، 11 فبراير 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي × طلائع الجيش

كشف عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق الذي سبق له الاحتراف في تركيا عن كواليس فشل انتقال أحمد عبد القادر من الأهلي إلى سيفاس سبور التركي.

وقال السقا في تصريحاته لقناة دي إم سي: "مدرب سيفاس سبور اتصل بي وسألني عن رأيي في عبد القادر فقلت له إنه لاعب كبير وشخصيته جيدة وبحاجة للنجاح".

وأضاف "حدثت مشاكل في الصفقة، وبعد ذلك أخبرني المدرب أنه لا يزال يريد ضم عبد القادر في الصيف".

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وعن ترشحه لمنصب مدير المنتخب قال: "هناك أشخاص محسوبون على منتخب مصر مهما كانت الانتماءات للأندية، مثلي ومثل حسام حسن، وعندما طُرح الأمر

عليَّ لم أرفضه".

وأوضح "كان ذلك قبل الاتفاق مع الجهاز الفني، وكلنا ندعم حسام حسن الآن وجهازه الفني، ونعرف أن أدوارنا ستأتي لأننا خدمنا المنتخب".

وكشف ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي سبب عدم إتمام انتقال أحمد عبد القادر لصفوف فريقه من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي لـ FilGoal.com: "انتقال أحمد عبد القادر إلى سيفاس سبور لم يتم، ونأمل أن تتم في وقت آخر".

وأوضح "سبب فشل الصفقة؟ الأهلي أراد الحصول على قيمة الصفقة نقدا، ولم نتمكن من الوصول إلى اتفاق".

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "مجلس إدارة الأهلي يتجه للموافقة على عرض سيفاس سبور التركي بشأن ضم أحمد عبد القادر حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء".

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وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري التركي حتى 9 فبراير الجاري.

ويحتل نادي سيفاس سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

وخرج عبد القادر من حسابات مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال الموسم الحالي.

وارتبط عبد القادر بالانتقال لصفوف سموحة وسيراميكا كليوباترا ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وشارك عبد القادر الموسم الجاري في 7 مباريات وسجل هدفا وصنع 2 بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

ولم يتواجد عبد القادر في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأحمر البرونزية للمرة الرابعة بتاريخه.

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