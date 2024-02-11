في غياب مبابي.. باريس يعود في النتيجة وينتصر على ليل

الأحد، 11 فبراير 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

عاد باريس سان جيرمان في النتيجة من التأخر ضد ليل إلى فوز 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل يوسف يازيتشي هدف ليل الوحيد، بينما سجل جونسالو راموس وأليكساندرو ريبيرو (عكسي) وراندال كولو مواني.

ولم يشارك كيليان مبابي في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

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ولم يخسر فريق العاصمة الفرنسية في أي مباراة منذ 7 نوفمبر الماضي ضد ميلان في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأخر هزيمة تعرض لها باريس في الدوري كانت ضد نيس يوم 15 سبتمبر في الجولة الخامسة.

وافتتح يازيتشي أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء.

وتعادل راموس سريعا في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ريبيرو لباريس بعد ارتطام الكرة فيه وتحولت في مرمى فريقه في الدقيقة 17 لتكتمل العودة.

واختتم مواني أهداف باريس في الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة من برادلي باركولا أمام المرمى الخالي.

ووصل باريس للنقطة الـ50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ليل عند النقطة 35 في المركز الرابع.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليل كولو مواني
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