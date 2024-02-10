منافس الأهلي - ثنائية وامبا تعيد الانتصارات لـ شباب بلوزداد في الدوري الجزائري

حقق شباب بلوزداد الفوز بنتيجة 2-0 على الاتحاد السوفي في الجولة 16 من الدوري الجزائري.

ويعد ذلك الاستعداد الأخير للفريق الجزائري قبل لقاء الأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وحقق بلوزداد الفوز بفضل ثنائية الكاميروني الشاب ليونيل وامبا.

وتقدم وامبا بالهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 45+2.

وأضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة.

ورفع بلوزداد رصيده لـ 31 نقطة في المركز الثاني من 16 مباراة بفارق 5 نقاط عن مولودية الجزائر المتصدر من 14 مباراة.

ويستعد الأهلي للقاء بلوزداد يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري.

وتسافر بعثة الأهلي يوم الأربعاء المقبل للجزائر.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.