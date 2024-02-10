أنشيلوتي: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم.. وبيلينجهام يشبه زيدان وهذه إصابته

السبت، 10 فبراير 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن لاعبه فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم وشبه جود بيلينجهام بزين الدين زيدان

سحق ريال مدريد ضيفه جيرونا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "فينيسيوس أفضل لاعب في العالم، وبيلينجهام لديه جودة كبيرة ويشبه زيدان، لكن الأخير متفوقا في الجانب الفني".

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وأضاف "يعوض بيلينجهام ذلك بدخوله منطقة الجزاء، لا يوجد كثير من اللاعبين يمكنهم التحرك مثل بيلينجهام في هدفه الشخصي الأول".

وكشف "بيلينجهام أصيب بالتواء في الكاحل، وأتمنى أن يشارك الثلاثاء المقبل ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "لعبنا بالضغط العالي على منافسنا عندما يستحوذ حارس مرماهم على الكرة".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكننا أن نلعب مباراة قوية إذا دمجنا الجودة مع الالتزام كما حدث ضد جيرونا، الآن لدينا أفضلية بسيطة في الدوري".

ويستمر مدريد للمباراة الـ 18 على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإسباني.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 61 نقطة على الصدارة، موسعا الفارق مع الثاني جيرونا إلى 5 نقاط.

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