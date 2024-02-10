كأس آسيا - أكرم عفيف يوضح سر احتفاله في النهائي

أوضح أكرم عفيف نجم منتخب قطر وهداف كأس آسيا 2023 وأفضل لاعب بالبطولة سر احتفاله بالهدف الأول ضد الأردن في نهائي البطولة القارية.

وسجل ثلاثية قطر: أكرم عفيف من 3 ركلات جزاء ضد النشامي قائدا بلاده للقب القاري الثاني تواليا.

وقال عفيف خلال المؤتمر الصحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف S هو الأول من اسمها".

وأضاف "سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع وصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس سهلا وندين بذلك إلى المدرب".

وأتم "أرغب في الاحتراف القرار ليس سهلا، الأمر يتعلق بقراري وقرار زوجتي والنادي الذي ألعب فيه والاتحاد الذي انتمي إليه".

وبات عفيف هداف النسخة الحالية بفضل الثلاثية بعدما رفع رصيده لـ 8 أهداف متخطيا العراقي أيمن حسين، وأصبح ثاني لاعب قطري يحقق لقب الهداف بعد المعز علي في النسخة الماضية.