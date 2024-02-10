مصدر من الأهلي يكشف حقيقة إصابات ديانج وكريستو.. وموقف بيرسي تاو

أوضح مصدر من الأهلي موقف الثلاثي أليو ديانج ومحمد الضاوي "كريستو" وبيرسي تاو من الإصابات.

وخرج تاو من قائمة جنوب إفريقيا في مباراة المركز الثالث لأمم إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية دون توضيح تفاصيل من الاتحاد الجنوب إفريقي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGaoal.com: "بيرسي تاو عقب وصوله للقاهرة سيجري فحصا طبيا لدراسة موقفه من الإصابة لبحث إمكانية مشاركته أو إراحته".

وأضاف "موقف تاو من مواجهة شباب بلوزداد غير معروف حتى الآن، كونه غير معروف موعد وصوله، وهل سيتمكن من اللحاق ببعثة المسافرة للجزائر أم لا".

وواصل "إصابة أليو ديانج مجرد كدمة بسيطة".

وعاد المالي أمس للمشاركة في مران الأهلي بعدما ودع أمم إفريقيا من ربع نهائي المسابقة أمام كوت ديفوار المستضيفة.

وأتم "كريستو يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية وسيجري أشعة رنين في أقرب وقت".

ويستعد الأهلي للقاء بلوزداد يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري.

وتسافر بعثة الأهلي يوم الأربعاء المقبل للجزائر.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.