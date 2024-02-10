كأس آسيا - مؤتمر مدرب قطر: النهائي لم يكن جميلا.. وسأعود إلى الوكرة

أعلن ماركيز لوبيز عودته لتدريب الوكرة بعد قيادة منتخب قطر لحصد لقب كأس آسيا 2023.

وتوج العنابي باللقب القاري بالفوز على الأردن في النهائي بنتيجة 3-1.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي عقب النهائي: "خضنا مباراة صعبة ومتوترة، ولم تكن مواجهة جميلة، لكن في النهاية لا يتذكر أحد سوى الفائز".

وأكمل "لم نقدم الأداء الأفضل في مباريات، لكننا قدمنا أفضل من المطلوب في مباريات أخرى. في النهاية المهم أن اللاعبين نفذوا أفكارنا وتوجنا باللقب".

وأتم "سأعود إلى الوكرة فأنا لم أتحدث إلى الاتحاد بشأن المستقبل".

لوبيز تولى تدريب منتخب قطر فقط في ديسمبر الماضي كحل مؤقت عقب إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من العنابي.

وقاد لوبيز العنابي في 9 مباريات فاز في 7 وتعادل في 1 وخسر 1.

وسيعود لوبيز لتدريب الوكرة الذي يقوده فنيا منذ يناير 2018 في 117 مباراة.

وحال عاد الإسباني لتدريب الوكرة مجددا فسيجتمع مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي يقضى موسمه الأول قادما من الأهلي.

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