سجل وأصيب.. بيلينجهام يقود ريال مدريد لسحق جيرونا وحسم موقعة الصدارة

سحق ريال مدريد ضيفه جيرونا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

سجل الرباعية فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6 وجود بيلينجهام "هدفين" في الدقيقتين 35 و54، ورودريجو في الدقيقة 61.

فيما أهدر خوسيلو ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبذلك يستمر مدريد للمباراة الـ 18 على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإسباني.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 61 نقطة على الصدارة، موسعا الفارق مع الثاني جيرونا إلى 5 نقاط.

عاصفة البداية

انطلاقة الميرينجي لم تتأخر إذ سجل فينيسيوس أول الأهداف في الدقيقة 6 بتسديدة رائعة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 21 طالب ريال مدريد بركلة جزاء، بينما أمر الحكم باستمرار اللعب.

وسقط جود بيلينجهام مصابا في الدقيقة 28، ولكنه عاد لمواصلة اللعب.

وحاول بيلينجهام التسديد في الدقيقة 33 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 35 لم يخطئ الإنجليزي، حيث تلقى بينية فينيسيوس وانطلق ليراوغ الحارس ويسجل الهدف الثاني.

وسدد بيلينجهام مرة أخرى من متابعة في الدقيقة 45+2، ولكن الكرة ذهبت إلى المدرجات.

بينما سدد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 45+4 لتمر الكرة بجوار القائم.

هدية أخرى قبل الوداع

وبين الشوطين حل بابلو توري بدلا من بورتو في صفوف جيرونا.

وسقط بيلينجهام مجددا في الدقيقة 51، ولكنه عاد مرة أخرى.

فيما سدد أليكس جارسيا في الدقيقة 53 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 54 سجل بيلينجهام الهدف الثاني من متابعة، ليغادر الملعب بعده بـ 3 دقائق ويحل براهيم دياز بدلا منه.

الحفل استمر بالرابع من رودريجو في الدقيقة 61، بعد تسديدة على حدود المنطقة سكنت المرمى.

وأتى خوسيلو ولوكا مودريتش بدلا من رودريجو وتوني كروس في الدقيقة 70.

وحل أردا جولر وفران جارسيا بدلا من فينيسيوس جونيور وفيرلان ميندي في الدقيقة 77.

وتسبب يان كوتو ظهير جيرونا بركلة جزاء في الدقيقة 90، ولكن أهدرها خوسيلو لتصطدم بالقائم الأيسر.