ليفركوزن يكتسح بايرن ميونيخ ويبتعد بالصدارة

اكتسح باير ليفركوزن غريمه بايرن ميونيخ 3-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل الأهداف كل من جوسيب ستانيسيتش وأليخاندرو جريمالدو وجيريمي فريمبونج.

وتأخر لعب المباراة بسبب إلقاء الجماهير لمقذوفات بسبب الاعتراض على دخول أصحاب الأموال إلى عالم كرة القدم الألمانية.

في قمة الدوري الألماني بين باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ🧐 تأخر انطلاق المباراة بسبب إلقاء الجماهير لمقذوفات في أرض الملعب اعتراضا على دخول الاستثمارات في الكرة الألمانية 🇩🇪#السبت_الكروي pic.twitter.com/MPR49nWJsV — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2024

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة خلال الموسم الجاري إذ لعب 31 مباراة وفاز 27 وخسر 4 وسجل 93 هدفا واستقبل 22 آخرين.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني ووسع الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 5 نقاط.

وتجمد رصيد الفريق البافاري عند النقطة 50 وصيفا لليفركوزن إذ زاد الفارق إلى 5 نقاط.

ويعتبر ليفركوزن ثالث أكثر فريق يجمع هذا العدد من النقاط بعد 21 نقطة بعد بايرن ميونيخ موسم 2015-2016 الذي جمع 58 نقطة، ومرة أخرى في موسم 2013-2014 بـ59 نقطة.

وافتتح ستانيسيتش أهداف فريقه في الدقيقة 18 بعد عرضية أرضية من روبرت أندريتش.

وأضاف جريمالدو الهدف الثاني بعد انفراد بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ في الدقيقة 50.

واختتم فريمبونج الأهداف في الدقيقة 95 بعد تقدم نوير للمشاركة في لعب ركلة ركنية لترتد إلى فريمبونج ويسدد الكرة من منتصف الملعب مسجلا الهدف الثالث.

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