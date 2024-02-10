هدف عكسي آخر.. إنتر يقلب الطاولة على روما في مباراة مجنونة

السبت، 10 فبراير 2024 - 21:24

كتب : محمد رؤوف

لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام

قلب إنتر ميلان الطاولة على منافسه روما بعد التأخر وفاز 4-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام وأنخيلينيو (عكسي) وأليساندرو باستوني.

بينما أحرز جيانلوكا مانشيني وستيفان الشعراوي لروما.

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وسجل أتشيربي هدفا في يوم ميلاده الـ36 ويعتبر اللاعب رقم 13 الذي يسجل لإنتر في الدوري يوم ميلاده، ويعتبر هو الأكبر بينهم كذلك.

واستقبل نيراتزوري هدفين في الشوط الأول لأول مرة منذ 645 يوما منذ مواجهة إيمبولي في 6 مايو 2022.

وللمباراة الثانية على التوالي لإنتر أن يسجل خصمه هدفا عكسيا إذ أحرز فيديريكو جاتي في المباراة الماضية في دربي إيطاليا ضد يوفنتوس.

وللمرة الرابعة يتمكن فريق من جمع 32 نقطة في أول 12 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإيطالي، بعد إنتر موسم 2006-2007 الذي جمع 32 نقطة، ونابولي موسم 2017-2018 وحصل على 34 نقطة، ويوفنتوس موسم 2018-2019 بـ34 نقطة، وذلك في عهد الفوز بـ3 نقاط.

وهذه هي الخسارة الأولى لدانييلي دي روسي المدير الفني لروما مع الفريق بعد 3 انتصارات متتالية ضد هيلاس فيرونا وساليرنيتانا وكالياري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 60 متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد روما عند النقطة 38 في المركز الخامس.

وافتتح أتشيربي التسجيل في الدقيقة 17 من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

وتعادل مانشيني بعد رأسية نتيجة عرضية من ركلة حرة في الدقيقة 28.

وتقدم الشعراوي في النتيجة لروما بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة وارتطمت في القائمين في الدقيقة 44.

بداية عودة إنتر

عاد إنتر في النتيجة في الشوط الثاني إذ تعادل تورام بعد عرضية أرضية من ماتيو دارميان وسددها في الشباك.

اكتمال عودة الأفاعي

سجل أنخيلينيو هدف اكتمال العودة لإنتر في الدقيقة 56 بعد التحام مع تورام محاولا لعب الكرة من أمامه أولا.

وقتل باستوني آمال روما في الدقيقة 93 بعد عرضية من ماركو أرناوتوفيتش سددها باستوني مباشرة في المرمى.

إنرت روما الدوري الإيطالي ماركوس تورام
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