تشكيل أمم إفريقيا - بيرسي تاو خارج قائمة جنوب إفريقيا.. وتغييرات عديدة لـ الكونغو الديمقراطية

السبت، 10 فبراير 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

المغرب - جنوب إفريقيا - بيرسي تاو

غاب بيرسي تاو عن قائمة جنوب إفريقيا في مباراة المركز الثالث ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023 والمقامة في كوت ديفوار.

وخرج جناح الأهلي من قائمة اللقاء بالكامل وتواجد ثابيلو مورينا عوضا عنه في التشكيل الأساسي.

في المقابل أجرى سيباستيان ديسابر عدة تغييرات هجومية في تشكيل فريقه ضد البافانا بافانا، حيث يبدأ سيمون بانزا وسيلاس كاتومبا في الهجوم عوضا عن سيدريك باكامبو وويوان ويسا.

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وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو - سياندا زولو - نكوسيناثي سيبيسي - أوبيري موديبا

الوسط: ثيمبا زواني - تيبوهو موكوينا - سيفيليو ستيول

الهجوم: ثابيلو مورينا - إيفيدنيس ماجكوبا - ميهليالي مايامبيلا

فيما جاء تشكيل الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: ديميتري ياكا

الدفاع: براين كيفوتو - سانشيل مبيمبا - ديلان بودوكا - يورس ديتو

الوسط: صامويل موتوسامي - آرون تشيبولا - جرادي ديانجانا

الهجوم: ثيو بونجوندا - سيمون بانزا - سيلاس كاتومبا

ويأمل منتخب الكونغو الديمقراطية حصد المركز الثالث للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2015.

فيما يسعى منتخب جنوب إفريقيا لحصد البرونزية لأول مرة منذ نسخة 2000.

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