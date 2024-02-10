حسام حسن: أعز ذكرياتي هي قيادة منتخب مصر في عام 2006

كشف حسام حسن أسطورة وهداف منتخب مصر التاريخي والمدير الفني الجديد للفراعنة أن التتويج بنسخة 2006 ضمن أعز ذكرياته.

ودعا كاف حسام حسن لاجتماع "طاولة مستديرة لقادة المنتخبات الذين فازوا بكأس الأمم الإفريقية" والذي سيعقد السبت بعد المؤتمر الصحفي للنهائي.

وقال حسام حسن في تصريحات نقلها موقع كاف: "آخر مرة فزت باللقب كانت في 2006. هذه واحدة من أفضل بطولات العالم. كنت محظوظا باللعب ضد الأفضل في القارة مثل روجيه ميلا في بداية مسيرتي مع مصر".

وـأكمل "أعز ذكرياتي هي قيادة منتخب مصر في عام 2006".

وأردف "في 1998 الجماهير المصرية لم تؤمن بقدرتنا بحصد اللقب. لعبنا النهائي ضد جنوب إفريقيا، منتخب قوي".

وأتم "كانت واحدة من أفضل البطولات، وكنت الهداف الأفضل بالتساوي مع بيني ماكارثي".

وأقيم الاجتماع في المركز الإعلامي الرئيسي بقصر الثقافة في أبيدجان.

وضمت قائمة قادة المنتخبات المدعوين كل من:

1988: روجيه ميلا (الكاميرون)

1992: جادجي سيلي (كوت ديفوار)

1994: نوانكو كانو (نيجيريا)

1996: نيل توفي ولوكاس راديبي (جنوب إفريقيا)

1998: حسام حسن (مصر)

2004: رياض بوعزيزي (تونس)

2012: كريستوفر كاتونجو (زامبيا)

2013: جوزيف يوبو (نيجيريا)

2017: بنيامين موكاندجو (الكاميرون)

* * ضيف خاص: عبيدي بيليه (غانا)

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه دعوى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حسام حسن مدرب منتخب مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا.

حضور حسام حسن يأتي كواحد من أساطير إفريقيا في كرة القدم وتكريما لما قدمه خلال مسيرته الكروية. وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

ويقام نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 11 فبراير بين نيجيريا والفائز من مواجهة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الدموقراطية بركلات الترجيح ليقرر الاتحاد المصري إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون.

وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.

ويعاون حسام حسن في الجهاز الفني كل من إبراهيم حسن كمدير للمنتخب وطارق سليمان كمدرب عام وأحمد الكاس كمدرب مساعد ووليد بدر كإداري على أن يتم اختيار مدرب حراس المرمى.