كلوب: هذه إصابة أرنولد.. وبيرنلي صعب علينا المباراة

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إصابة ترينت أليكساندر أرنولد التي تعرض لها ضد بيرنلي.

وفاز ليفربول على بيرنلي 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الألماني لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أرنولد شعر بآلام في الركبة مرة أخرى، لا يوجد شيء سيء سنقيم الأمر".

وأضاف "أستطيع أن أتخيل كيف يشعر فينسنت كومباني -مدرب بيرنلي- الآن لأنه فعل الكثير من الأشياء الجيدة وصعب المباراة علينا وجعل الأمر غير مريح حقا بالنسبة لنا".

وتابع "كان لديهم هجمات مرتدة سببت لنا مشاكل، لكن سيطرنا عالأمر بعد ذلك".

وواصل "كنا نعلم في الشوط الأول ما يتعين علينا القيام به، كنا مسيطرين ولكن بالطبع كان علينا تغيير ترينت ألكسندر أرنولد وكان لدينا نقص في المدافعين".

وأكمل "قدم كورتيس جونز أداء جيدا بشكل لا يصدق، مثلما فعل هارفي إليوت عندما حل بديلا".

وأنهى حديثه قائلا"أعلم أن السباق على اللقب يحدث كل أسبوع وأضف توتنام أيضا، نحن جميعا نحتاج إلى الحظ، عندما لا يكون لديك ذلك، يجب عليك القتال أكثر".

وبذلك يسترد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة ضد برينتفورد.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.