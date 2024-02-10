كلوب: هذه إصابة أرنولد.. وبيرنلي صعب علينا المباراة

السبت، 10 فبراير 2024 - 20:16

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إصابة ترينت أليكساندر أرنولد التي تعرض لها ضد بيرنلي.

وفاز ليفربول على بيرنلي 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الألماني لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أرنولد شعر بآلام في الركبة مرة أخرى، لا يوجد شيء سيء سنقيم الأمر".

أخبار متعلقة:
حازم إمام يعلن عبر في الجول نهاية أزمة مستحقاته المتأخرة مع الزمالك الدوري الإنجليزي - فوز قاتل لـ توتنام.. وانتصار المتذيل وسقوط ولفرهامبتون سحر عفيف يُبقى اللقب في قطر.. العنابي بطل آسيا 2023 بثلاثية ضد الأردن واضعا اسمه مع أساطير إيطاليا.. إيموبيلي يسجل في فوز لاتسيو على كالياري

وأضاف "أستطيع أن أتخيل كيف يشعر فينسنت كومباني -مدرب بيرنلي- الآن لأنه فعل الكثير من الأشياء الجيدة وصعب المباراة علينا وجعل الأمر غير مريح حقا بالنسبة لنا".

وتابع "كان لديهم هجمات مرتدة سببت لنا مشاكل، لكن سيطرنا عالأمر بعد ذلك".

وواصل "كنا نعلم في الشوط الأول ما يتعين علينا القيام به، كنا مسيطرين ولكن بالطبع كان علينا تغيير ترينت ألكسندر أرنولد وكان لدينا نقص في المدافعين".

وأكمل "قدم كورتيس جونز أداء جيدا بشكل لا يصدق، مثلما فعل هارفي إليوت عندما حل بديلا".

وأنهى حديثه قائلا"أعلم أن السباق على اللقب يحدث كل أسبوع وأضف توتنام أيضا، نحن جميعا نحتاج إلى الحظ، عندما لا يكون لديك ذلك، يجب عليك القتال أكثر".

وبذلك يسترد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة ضد برينتفورد.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب بيرنلي أرنولد
نرشح لكم
سجل وأصيب.. بيلينجهام يقود ريال مدريد لسحق جيرونا وحسم موقعة الصدارة ليفركوزن يكتسح بايرن ميونيخ ويبتعد بالصدارة هدف عكسي آخر.. إنتر يقلب الطاولة على روما في مباراة مجنونة الدوري الإنجليزي - فوز قاتل لـ توتنام.. وانتصار المتذيل وسقوط ولفرهامبتون انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) جيرونا واضعا اسمه مع أساطير إيطاليا.. إيموبيلي يسجل في فوز لاتسيو على كالياري 3 رأسيات في غياب صلاح.. ليفربول يسترد الصدارة مؤقتا بالفوز على بيرنلي هدف في الدقيقة 25 من الوقت بدل الضائع.. جماهير برلين تواصل الانتفاضة ضد الاستثمار
أخر الأخبار
سجل وأصيب.. بيلينجهام يقود ريال مدريد لسحق جيرونا وحسم موقعة الصدارة 8 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0) (0) الكونغو.. مين يحصد المركز الثالث؟ 12 دقيقة | كوت ديفوار 2023
ليفركوزن يكتسح بايرن ميونيخ ويبتعد بالصدارة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجارحي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا 39 دقيقة | الكرة المصرية
هدف عكسي آخر.. إنتر يقلب الطاولة على روما في مباراة مجنونة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - بيرسي تاو خارج قائمة جنوب إفريقيا.. وتغييرات عديدة لـ الكونغو الديمقراطية 52 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حسام حسن: أعز ذكرياتي هي قيادة منتخب مصر في عام 2006 ساعة | كوت ديفوار 2023
الكونفدرالية - طاقم تحكيم جامبي لمباراة الزمالك وأبو سليم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"