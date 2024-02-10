الدوري الإنجليزي - فوز قاتل لـ توتنام.. وانتصار المتذيل وسقوط ولفرهامبتون

السبت، 10 فبراير 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

برينان جونسون

تمكن توتنام من تحقيق فوزا قاتلا على منافسه برايتون، وكذلك انتصار شيفيلد يونايتد المتذيل في أبرز مباريات الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 10 فبراير.

توتنام × برايتون

فاز توتنام على برايتون في الدقائق القاتلة 2-1، بعد التأخر في النتيجة من البداية.

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وسجل باسكال جروس هدف برايتون الأول في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وتعادل بابي ماتار سار لتوتنام في الدقيقة 61 بعد ارتداد الكرة له.

وقتل برينان جونسون برايتون في الدقيقة 96 بعد عرضية من سون هيونج مين ليسجل جونسون بسهولة.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ47 في المركز الرابع.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 35 في المركز الثامن.

لوتون تاون × شيفيلد يونايتد

لم تكن المفاجأة في فوز شيفيلد متذيل جدول الترتيب على لوتون فقط، بل أيضا أن منافسه يكون صعبا جدا على الجميع في ملعبه.

توغل كاميرون أرشر لاعب شيفيلد بمجهود فردي وسدد من داخل منطقة الجزاء وسكنت الكرة شباك لوتون في الدقيقة 30.

وضاعف جيمس ماكتي النتيجة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

واستطاع كارلتون موريس من تقليص الفارق بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وأحرز فينيسيوس سوزا أخر أهداف المباراة لشيفيلد في الدقيق 72 بعد تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد شيفيلد للنقطة الـ13 متذيلا جدول الترتيب.

وتوقف رصيد لوتون عند النقطة الـ20 في المركز الـ17.

فولام × بورنموث

انتصر فولام على نظيره بورنموث بسهولة 3-1.

وجاء الهدف الأول في المباراة عن طريق بوبي ديكوردوفا ريد لاعب فولام في الدقيقة الخامسة بعدما كان في موقف انفراد بحارس المرمى.

وأضاف رودريجو مونيز الهدف الثاني لفولام في الدقيقة 36 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ماركوس سينيسي الهدف الأول بعد ارتداد الكرة له في الدقيقة 50.

وأنهى مونيز آمال بورنموث بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 52 بعد تسديدة عقب عرضية من ويليان.

وارتفع رصيد فولام للنقطة 29 في المركز الـ12، بينما تجمد نقاط بورنموث عند النقطة 27 في المركز الـ13.

ولفرهامبتون × برينتفورد

حقق برينتفورد انتصارا هاما خارج ملعبه على ولفرهامبتون 2-0.

وأتى الهدف الأول لبرينتفورد عن طريق كريستيان نورجارد في الدقيقة 35 بعد رأسية نتيجة عرضية من ركنية.

وأحرز إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل برينتفورد للنقطة 25 في المركز الـ14، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 32 في المركز العاشر.

توتنام الدوري الإنجليزي برايتون برينان جونسون ماتار سار
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