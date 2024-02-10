سحر عفيف يُبقى اللقب في قطر.. العنابي بطل آسيا 2023 بثلاثية ضد الأردن

السبت، 10 فبراير 2024 - 19:23

كتب : إسلام أحمد

هدف واحتفال أكرم عفيف ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

استضافت قطر النهائي عوضا عن الصين التي اعتذرت، وعلى ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 سجل أكرم عفيف هاتريك تاريخي من 3 ركلات جزاء كاتبا اللقب الثاني على التوالي للعنابي أمام نشامى الأردن.

قطر بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2019 والتي حققتها على حساب اليابان.

وسجل ثلاثية قطر: أكرم عفيف، فيما سجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد.

وبات عفيف هداف النسخة الحالية بفضل الثلاثية بعدما رفع رصيده لـ 8 أهداف متخطيا العراقي أيمن حسين، وأصبح ثاني لاعب قطري يحقق لقب الهداف بعد المعز علي في النسخة الماضية.

عفيف احتفل بأول أهدافه ضد الأردن على طريقة الساحر، وبالفعل نثر سحره وحقق الأرقام القياسية وقاد العنابي للتتويج باللقب القاري.

أصبح العنابي خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية إذا حقق اللقب.

وتوقف مشوار الأردن الشجاع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسًى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.

وسجل النهائي الحضور الأكبر في تاريخ نهائيات كأس آسيا بتواجد 86492 مشجعا في استاد لوسيل.

كما كتبت النسخة الحالية الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة كرقم قياسي تخطى المليون ونصف مشجع في المدرجات طيلة 51 مباراة.

التشكيل

قاد الثلاثي أكرم عفيف والمعز علي ويوسف عبد الرازق هجوم منتخب قطر.

بينما بدأ موسى التعمري نجم الأردن في الهجوم وبجواره علي علوان ويزن النعيمات.

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وصف المباراة

بدأ منتخب قطر اللقاء بكل قوة بحثا عن هدف أول، وسدد أكرم عفيف كرة في الدقيقة 5 أبعدها دفاع الأردن.

وأمسك أبو ليلي حارس الأردن تسديدة عفيف بسهولة في الدقيقة 9.

ورد يزن النعيمات بتسديدة تصدى لها مشعل برشم في الدقيقة 16.

وتحصل أكرم عفيف على ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد تعرضه لعرقلة من عبد الله نصيب.

وانبرى عفيف للركلة وسددها أرضية بكل قوة على يمين الحارس في الدقيقة 22 معلنا تقدم العنابي.

هدأت أحداث المباراة قليلا بعد الهدف، وتصدى أبو ليلي لرأسية لوكاس مينديز في الدقيقة 33.

حاول لاعبو النشامى العودة في اللقاء ورغم الضغط إلا أن الفرص لم تشكل خطورة على مرمى برشم.

وأصيب أكرم عفيف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتلقى العلاج وعاد لأرض الملعب من جديد.

وتصدى برشم لتسديدة التعمري في الوقت بدلا من الضائع ومنع فرصة التعادل وانتهى الشوط الأول بتقدم العنابي.

بدأ الشوط الثاني هادئا وأجرى العنابي تغييرين في الدقيقة 53 بمشاركة علي أسد وعبد العزيز حاتم بدلا من جاسم جابر وحسن الهيدوس.

في الدقائق التالي شن منتخب الأردن هجمات قوية بحثا عن التعادل.

في الدقيقة 58 سدد علوان كرة مقصية مرت بعيدة عن المرمى.

وبعد دقيقة سدد إحسان حداد كرة أبعدها الحارس لركنية، وواصل برشم تألقه فتصدى لفرصة يزن العرب المسددة على الطائر في الدقيقة 60.

وهدد نور الروابدة مرمى برشم بتسديدة أخرى في الدقيقة 62 جاءت في الشباك الخارجية.

خرج إسماعيل محمد وشارك يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 63 في ثالث تغييرات العنابي.

وسجل يزن النعيمات هدف تعادل الأردن في الدقيقة 63 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

حاول لاعبو الأردن تسجيل الهدف الثاني وقلب الأوضاع.

وفي الدقيقة 71 عاد الحكم لتقنية الفيديو لوجود شك في خطأ وركلة جزاء لصالح قطر وبالفعل احتساب ركلة جزاء للعنابي بعد عرقلة محمود مرضي لإسماعيل محمد.

عفيف سجل بنفس الطريقة والقوة في الدقيقة 73 مضيفا الثاني له ولقطر ومتصدرا ترتيب هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.

مرت رأسية يزن النعيمات بعيدة عن المرمى في الدقيقة 77 وضغط لاعبو الأردن بحثا عن التعادل مجددا.

وكاد النشامى أن يكمل اللقاء بعشر لاعبين إذا طرد الحكم يزن النعيمات بعد تدخله القوي على طارق سالمان لكن الحكم اكتفى بعد العودة لتقنية الفيديو بالإنذار فقط.

احتسب ما نينج 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة الثانية انفرد أكرم عفيف والتحم مع الحارس، واحتسب الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ركلة جزاء مجددا.

عفيف سجل الثالث من علامة الجزاء في دقيقة 90+4 مسجلا الهاتريك وأصبح أول لاعب في تاريخ آسيا يسجل 3 أهداف في النهائي.

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