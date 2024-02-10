واضعا اسمه مع أساطير إيطاليا.. إيموبيلي يسجل في فوز لاتسيو على كالياري

السبت، 10 فبراير 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي

وضع تشيرو إيموبيلي اسمه مع أساطير الدوري الإيطالي بعدما سجل في فوز لاتسيو على كالياري 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أليساندرو ديولا (عكسي) وإيموبيلي وفيليبي أندرسون للاتسيو، بينما أحرز جيانلوكا جايتانو هدف كالياري الوحيد.

ووصل إيموبيلي إلى الهدف رقم 200 في الدوري الإيطالي ليكون ثامن لاعب يتمكن من الوصول لهذا الرقم.

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ويعتبر المهاجم الإيطالي رابع لاعب يحقق هذا الرقم في أخر 45 عاما بجانب روبيرتو باجيو الذي سجل 205 هدفا، وأنطونيو دي ناتالي 209 هدفا.

والأكثر تهديفا على الإطلاق في الدوري الإيطالي فرانشيسكو توتي 250 هدفا.

وعاد لاتسيو لتحقيق الفوز مرة أخرى بعد خساراة مباراتين وتعادل أخرى في أخر 3 مباريات.

وافتتح ديولا الهدف الأول في مرماه لصالح نسور العاصمة في الدقيقة 26 بعد عرضية قوية ارتطمت في قدمه وسكنت الشباك.

وضاعف إيموبيلي النتيجة في الدقيقة 49 بعدما عادت له الكرة من حارس المرمى عقب تصديه لتسديدة قوية.

وقلص جايتانو النتيجة لصالح كالياري بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وقتل أندرسون آمال كالياري بعد تسديدة قوية ارتطمت في دفاع كالياري لتغير اتجاه الكرة في الدقيقة 65.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق العاصمة ليصل للنقطة الـ37 في المركز السادس.

وتجمد رصيد كالياري عند النقطة 18 في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

تشيرو إيموبيلي لاتسيو الدوري الإيطالي كالياري
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