هدف في الدقيقة 25 من الوقت بدل الضائع.. جماهير برلين تواصل الانتفاضة ضد الاستثمار
السبت، 10 فبراير 2024 - 18:37
كتب : FilGoal
تسببت احتجاجات الجماهير في توقف مباراة يونيون برلين ضد فولفسبورج في الجولة 21 من الدوري الألماني.
وألقت الجماهير كرات تنس على أرض الملعب احتجاجا على السماح بالاستثمارات الخارجية في أندية البوندسليجا.
A 21 min first half stoppage time has been added for Union Berlin vs Wolfsburg after fans halted the game throwing tennis balls into the pitch protesting against potential outside investors in the league 🎾
You won't see this anywhere else in the world 🇩🇪#Bundesliga #FCUWOB pic.twitter.com/ia3hgsx8NX— DW Sports (@dw_sports) February 10, 2024
ورفعت جماهير برلين لافتات كُتب عليها: “جراد الأسهم الخاصة لا يريد النفوذ؟ لا تحسبونا أغبياء".
وبسبب هذا التوقف، احتسب حكم اللقاء 21 دقيقة كوقت بديل في نهاية الشوط الأول.
وأتى الهدف الأول لبرلين بواسطة دانيلو دوكي في الدقيقة 45+25.
❌ #fcunion vs #vflWolfsburg has been suspended
✍️ Fan protests in Germany continue as game suspended between Union Berlin and vfl Wolfsburg with tennis balls thrown from the stands
@90sOscar | #GGFN https://t.co/i7kRcUoI9x— Get German Football News (@GGFN_) February 10, 2024
وكانت جماهير بوروسيا دورتموند أول من بدأ هذه الاحتجاجات بطريقة مماثلة، في فوز فريقها على فرايبورج 3-0 أمس الجمعة.