هدف في الدقيقة 25 من الوقت بدل الضائع.. جماهير برلين تواصل الانتفاضة ضد الاستثمار

السبت، 10 فبراير 2024 - 18:37

كتب : FilGoal

برلين × فولفسبورج

تسببت احتجاجات الجماهير في توقف مباراة يونيون برلين ضد فولفسبورج في الجولة 21 من الدوري الألماني.

وألقت الجماهير كرات تنس على أرض الملعب احتجاجا على السماح بالاستثمارات الخارجية في أندية البوندسليجا.

ورفعت جماهير برلين لافتات كُتب عليها: “جراد الأسهم الخاصة لا يريد النفوذ؟ لا تحسبونا أغبياء".

وبسبب هذا التوقف، احتسب حكم اللقاء 21 دقيقة كوقت بديل في نهاية الشوط الأول.

وأتى الهدف الأول لبرلين بواسطة دانيلو دوكي في الدقيقة 45+25.

وكانت جماهير بوروسيا دورتموند أول من بدأ هذه الاحتجاجات بطريقة مماثلة، في فوز فريقها على فرايبورج 3-0 أمس الجمعة.

يونيون برلين الدوري الألماني فولفسبورج
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