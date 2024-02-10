هدف في الدقيقة 25 من الوقت بدل الضائع.. جماهير برلين تواصل الانتفاضة ضد الاستثمار

تسببت احتجاجات الجماهير في توقف مباراة يونيون برلين ضد فولفسبورج في الجولة 21 من الدوري الألماني.

وألقت الجماهير كرات تنس على أرض الملعب احتجاجا على السماح بالاستثمارات الخارجية في أندية البوندسليجا.

ورفعت جماهير برلين لافتات كُتب عليها: “جراد الأسهم الخاصة لا يريد النفوذ؟ لا تحسبونا أغبياء".

وبسبب هذا التوقف، احتسب حكم اللقاء 21 دقيقة كوقت بديل في نهاية الشوط الأول.

وأتى الهدف الأول لبرلين بواسطة دانيلو دوكي في الدقيقة 45+25.

❌ #fcunion vs #vflWolfsburg has been suspended ✍️ Fan protests in Germany continue as game suspended between Union Berlin and vfl Wolfsburg with tennis balls thrown from the stands ⁦@90sOscar⁩ | #GGFN https://t.co/i7kRcUoI9x — Get German Football News (@GGFN_) February 10, 2024

وكانت جماهير بوروسيا دورتموند أول من بدأ هذه الاحتجاجات بطريقة مماثلة، في فوز فريقها على فرايبورج 3-0 أمس الجمعة.