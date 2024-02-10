في أول مباراة بعد العودة.. مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت ضد بوخوم

السبت، 10 فبراير 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

مرموش - شايبي

تعادل آينتراخت فرانكفورت مع منافسه بوخوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل الدولي المصري عمر مرموش هدف فرانكفورت الوحيد، بينما أحرز موريتز بروشينسكي هدف بوخوم.

وشارك مرموش أساسيا في المباراة وخرج في الدقيقة 65 ودخل هوجو إيكيتيكي بدلا منه.

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وتعتبر هذه المباراة هي الأولى منذ عودة مرموش من المشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما منذ مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الـ16 في الدوري الألماني.

وغاب مرموش عن مباراة كولن الماضية بسبب المرض.

وافتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 15 بعد مرور من مانويل رييمان حارس مرمى بوخوم.

وتعرض مرموش لإصابة عقب التسجيل بسبب اصطدامه في القائم وخرج لتلقي العلاج قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى.

والرد الرد السريع لبوخوم عن طريق بروشينسكي بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع في الدقيقة 17.

ويعود أخر هدف سجله مرموش مع فرانكفورت كان في شباك بايرن ميونيخ في الجولة الـ14 إذ وقتها صنع هدفين أيضا.

ووصل فرانكفورت للنقطة الـ32 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وارتقى بوخوم للنقطة الـ22 في المركز الـ14.

الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش بوخوم
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