تشكيل ريال مدريد - بلا قلوب دفاع.. كيف تعامل أنشيلوتي مع الغيابات في موقعة الصدارة

السبت، 10 فبراير 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة جيرونا في موقعة الصدارة بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من غياب قلوب دفاعه الأربعة دفعة واحدة، وهم دافيد ألابا وناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجير وإيدير ميليتاو بداعي الإصابة.

ولذلك يشارك داني كارباخال الظهير الأيمن، وأوريليان تشواميني لاعب الوسط في هذا المركز.

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وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - داني كارفاخال - أوريليان تشواميني - فيرلان ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني.

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