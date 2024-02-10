جوارديولا: لغة أجسادنا كانت سيئة.. وهالاند كان مهملا

السبت، 10 فبراير 2024 - 17:49

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لغة أجساد لاعبيه لم تكن جيدة في الشوط الأول من مباراة إيفرتون.

وفاز مانشستر سيتي على منافسه إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني: "إيفرتون فريق بدني ومنافس صعب ومنظم بشكل لا يصدق من قبل شون دايش، لكن قرأنا ذلك في الشوط الأول".

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وأضاف "لغة أجسادنا لم تكن جيدة في الشوط الأول ولذلك لا يمكنك أن تلعب كرة قدم بشكل جيد إذا لم تكن إيجابيا".

وتابع "أنت تبذل قصارى جهدك عندما تكون إيجابيا، وعندما تبدأ في الشكوى وتشعر بالحزن، فإن ذلك لا يعمل".

وواصل "الفارق أن في الشوط الثاني كنا إيجابيين، لغة الجسد كانت أفضل 1000 مرة، وهذا هو كل شيء في الرياضة".

وكشف "قلت للاعبين بين الشوطين، ماذا تتوقعون أن تأتوا إلى هنا وتفوزوا بنتيجة 5-0؟ الحياة صعبة وكرة القدم كذلك".

وشدد "لا أستطيع أن أتخيل إيرلينج هالاند لا يلعب لمدة شهرين ويحرك هذا الجسم الضخم ويكون في حالة جيدة مرة أخرى لكنه عاد، أعتقد أنه سوف يساعدنا، قلت له كن إيجابيا وستأتي الفرص".

وأوضح "هالاند كان مهملا في الهدف الأول بعض الشيء، لكن اللمسة النهائية كانت مذهلة واللمسة الأخيرة للهدف الثاني كانت رائعة أيضا، من المهم جدا بالنسبة لنا وجود هالاند معنا".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب على هالاند أن يكون إيجابيا طوال الوقت، ليس لأننا لا نريد خلق الفرص بشكل دائم، لكن في بعض الأحيان يكون الخصم جيد ولا يمكننا فعل ذلك".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بشكل مؤقت.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 19 في المركز الـ18.

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند
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