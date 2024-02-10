خبر في الجول - نهائي كأس مصر في السعودية.. ومصدر من اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد

السبت، 10 فبراير 2024 - 17:18

كتب : بسام أبو بكر

كأس مصر - بيان رسمي

سيقام نهائي كأس مصر 2022-23 بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com إنه تم الاتفاق على استضافة السعودية مباراة نهائي كأس مصر لمدة موسم واحد فقط حتى الآن.

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com قائلا: "مباراة نهائي كأس مصر ستقام في السعودية يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 من الشهر ذاته المحدد مسبقا".

أخبار متعلقة:
عامر حسين يكشف تعديل محتمل على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك في السعودية؟ في الجول يكشف إمكانية إقامة نهائي كأس مصر في المملكة توقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا 2023.. ومشوار مصر 8 لاعبين لأول مرة مع مصر في كأس أمم إفريقيا

وأردف "تعديل الموعد سيشكل عبئا وسيتطلب تغيير مواعيد بعض المباريات في مسابقة الدوري".

وصرّح عامر حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس أمس الجمعة: "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية طلب مني تصور لإقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 وذلك سيتطلب تعديلات في الجدول وأرسلته إليه بالفعل".

وأوضح" دياب وقال لي إنه سيبلغني بالقرار النهائي. والمعروض هو إقامة المباراة في السعودية".

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com إن نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

الأهلي الزمالك كأس مصر السعودية
نرشح لكم
مران الزمالك - جلسة جوميز.. وتأهيل حمدي وفتوح وغياب ناصر منسي فتح الله: السعيد يرغب في الانتقال للزمالك منذ عامين.. ومحمود صابر كان قريبا من الأبيض محمود البنا: التحكيم المصري لا يختلف خارج مصر عن الداخل.. وعاشور الأفضل في القارة عامر حسين يكشف تعديل محتمل على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك أحمد سليمان: إيقاف الثلاثي كان درسا قويا.. وهناك ملفات عديدة يتم دراستها أحمد مجدي يكشف سبب كثرة صفقات الزمالك في خط الوسط.. وكيفية تعويض فتوح عصام عبد الفتاح لـ في الجول: التحكيم المصري الأفضل في أمم إفريقيا.. ويجب محاسبة هؤلاء متحف أمم إفريقيا - كأس عبد العزيز عبد الله سالم
أخر الأخبار
خبر في الجول - نهائي كأس مصر في السعودية.. ومصدر من اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد 29 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - جلسة جوميز.. وتأهيل حمدي وفتوح وغياب ناصر منسي 41 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) بيرنلي.. التعااااادل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (1) - (0) الأردن.. جووول الأول 56 دقيقة | آسيا
هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - آينتراخت فرانكفورت (1)-(1) بوخوم.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"