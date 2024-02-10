خبر في الجول - نهائي كأس مصر في السعودية.. ومصدر من اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد

سيقام نهائي كأس مصر 2022-23 بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com إنه تم الاتفاق على استضافة السعودية مباراة نهائي كأس مصر لمدة موسم واحد فقط حتى الآن.

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com قائلا: "مباراة نهائي كأس مصر ستقام في السعودية يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 من الشهر ذاته المحدد مسبقا".

وأردف "تعديل الموعد سيشكل عبئا وسيتطلب تغيير مواعيد بعض المباريات في مسابقة الدوري".

وصرّح عامر حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس أمس الجمعة: "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية طلب مني تصور لإقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 وذلك سيتطلب تعديلات في الجدول وأرسلته إليه بالفعل".

وأوضح" دياب وقال لي إنه سيبلغني بالقرار النهائي. والمعروض هو إقامة المباراة في السعودية".

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com إن نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.