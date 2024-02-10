مران الزمالك - جلسة جوميز.. وتأهيل حمدي وفتوح وغياب ناصر منسي

السبت، 10 فبراير 2024 - 17:06

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز - الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم.

وخاض الزمالك مرانه على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات في المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.

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فيما بدأ أحمد حمدي لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب النادي.

وينفذ اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.

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وخاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

في المقابل حصل ناصر منسي مهاجم الفريق على راحة من تدريب اليوم السبت.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة في أصابع القدم، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأول الودية أمام فريق الشباب بالنادي.

وحرص اللاعب على التواجد في الملعب الفرعي باستاد الدفاع لمتابعة المران، والخضوع لفحص من قبل الجهاز الطبي للفريق.

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كما كشف عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق عن خوض مباراتين وديتين، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الزمالك سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم في مباراتين وديتين يوم الإثنين المقبل، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

الزمالك فتوح جوزيه جوميز
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