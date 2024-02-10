متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري
السبت، 10 فبراير 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
بهذا القفاز خاض عصام الحضري مباراته الأخيرة بكأس أمم إفريقيا.
المباراة كانت ضد الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 والتي انتهت بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف.
الحضري كان أكبر لاعب يشارك في المباراة النهائية.
لذلك فإن ذلك القفاز يدخل ضمن مقتنيات متحف أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com
متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كوت ديفوار: لست استثنائيا.. ونستحق التواجد في النهائي متحف أمم إفريقيا - تذكرة نهائي نسخة 2006 أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: سعداء بمواجهة المستضيف في النهائي.. وسنفوز من أجل شعب نيجيريا متحف أمم إفريقيا - علبة سجائر وكوب قهوة وطفاية مواعيد مباريات السبت 10 فبراير - نهائي كأس آسيا.. والثالث والرابع في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - حسام حسن ضمن حضور اجتماع كاف للقادة المتوجين باللقب محمود البنا: التحكيم المصري لا يختلف خارج مصر عن الداخل.. وعاشور الأفضل في القارة عصام عبد الفتاح لـ في الجول: التحكيم المصري الأفضل في أمم إفريقيا.. ويجب محاسبة هؤلاء