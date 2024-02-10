متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

مصر - السعودية - عصام الحضري

بهذا القفاز خاض عصام الحضري مباراته الأخيرة بكأس أمم إفريقيا.

المباراة كانت ضد الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 والتي انتهت بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف.

الحضري كان أكبر لاعب يشارك في المباراة النهائية.

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لذلك فإن ذلك القفاز يدخل ضمن مقتنيات متحف أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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عصام الحضري كأس الأمم الإفريقية 2023
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