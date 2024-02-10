انتهت نهائي كأس آسيا - قطر (3) - (1) الأردن.. العنابي بطل القارة الصفراء

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

قطر - الأردن

يلعب منتخب قطر أمام نظيره الأردن بنهائي كاس آسيا 2023 في نهائي عربي خالص مرتقب.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر أمام الأردن التي تقام على استاد لوسيل.

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انتهت

ق 90+4: جوووووول الثااالث.. عفيف من علامة الجزاء يسجل

ق 73: جوووول عفيف يسجل من علامة الجزاء بنفس طريقة الهدف الأول

ق 72: ركلة جزاء لقطر بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 63: جووووول التعااادل.. يزن النعيمات يسجل بكل قوة في الشباك

ق 52: خروج حسن الهيدوس ومشاركة عبد العزيز حاتم وأسد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 هدف التعادل يضيع بعد تصدري رائع من برشم لتسديدة التعمري

ق22 أكرم عفيف يسجل الهدف الأول لمنتخب قطر من ركلة جزاء

ق19 تسديدة صاروخية من يزن النعيمات يتصدى لها مشعل برشم

ق15 سالم العجالين مدافع الأردن يبعد هجمة مرتدة خطيرة عن طريق المعز

ق5 فرصة أولى لمنتخب قطر عن طريق أكرم عفيف يبعدها دفاع الأردن

انطلاق المباراة

كأس آسيا منتخب قطر منتخب الأردن
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