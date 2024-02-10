تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن

أعلن كل من ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر والحسين عموتة مدرب منتخب الأردن تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا على ملعب لوسيل.

ويقود أكرم عفيف تشكيل منتخب قطر حامل لقب النسخة الماضية من البطولة وصاحب الأرض والجمهور.

وجاء تشكيل قطر لمواجهة الأردن في نهائي آسيا كالتالي:

حراسة المرمى:مشعل برشم

الدفاع: محمد وعد - المهدى على - لوكاس مينديز - طارق سلمان

الوسط: حسن الهيدوس - جاسم جابر - أحمد فتحي

الهجوم: أكرم عفيف _ المعز علي _ يوسف عبد الرازق

في المقابل يقود موسى التعمري تشكيل الأردن الذي يخوض المباراة.

ويبحث المنتخب الأردني عن اللقب الأول لكأس آسيا في تاريخه.

وجاء تشكيل الأردن بالكامل كالتالي:

الحارس: يزيد أبو ليلى

الدفاع: سالم العجالين – عبد الله نصيب – يزن العرب

الوسط: محمود مرضي – نور الروابدة – نزار الرشدان – إحسان حداد

الهجوم: علي علوان – يزن النعيمات – موسى التعمري.