تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:24

كتب : FilGoal

كأس آسيا

أعلن كل من ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر والحسين عموتة مدرب منتخب الأردن تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا على ملعب لوسيل.

ويقود أكرم عفيف تشكيل منتخب قطر حامل لقب النسخة الماضية من البطولة وصاحب الأرض والجمهور.

أخبار متعلقة:
عودة مرموش لتشكيل فرانكفورت الأساسي في مواجهة بوخوم مؤتمر تشافي: وصيت الإدارة بتجديد عقد سيرجي روبيرتو.. وجافي يتعافى أسرع من المتوقع كأس آسيا - طريق منتخب الأردن إلى النهائي كأس آسيا - طريق منتخب قطر إلى النهائي

وجاء تشكيل قطر لمواجهة الأردن في نهائي آسيا كالتالي:

حراسة المرمى:مشعل برشم

الدفاع: محمد وعد - المهدى على - لوكاس مينديز - طارق سلمان

الوسط: حسن الهيدوس - جاسم جابر - أحمد فتحي

الهجوم: أكرم عفيف _ المعز علي _ يوسف عبد الرازق

في المقابل يقود موسى التعمري تشكيل الأردن الذي يخوض المباراة.

ويبحث المنتخب الأردني عن اللقب الأول لكأس آسيا في تاريخه.

وجاء تشكيل الأردن بالكامل كالتالي:

الحارس: يزيد أبو ليلى

الدفاع: سالم العجالين – عبد الله نصيب – يزن العرب

الوسط: محمود مرضي – نور الروابدة – نزار الرشدان – إحسان حداد

الهجوم: علي علوان – يزن النعيمات – موسى التعمري.

منتخب قطر منتخب الأردن كأس آسيا
نرشح لكم
مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (0) - (0) الأردن كأس آسيا - طريق منتخب الأردن إلى النهائي كأس آسيا - طريق منتخب قطر إلى النهائي تقرير: تعهدات خطية من سباهان الإيراني لتجنب أزمة جديدة أمام الهلال مواعيد مباريات السبت 10 فبراير - نهائي كأس آسيا.. والثالث والرابع في أمم إفريقيا تقرير: إلغاء ودية الأرجنتين ونيجيريا في الصين بسبب ميسي لاعب الأردن: نحلم بنهائي يليق بالكرة العربية قائد منتخب قطر: لم يراهن علينا أحد ببلوغ النهائي
أخر الأخبار
متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري الحضري 48 ثاتيه | كوت ديفوار 2023
مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (0) - (0) الأردن دقيقة | آسيا
هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - آينتراخت فرانكفورت (0)-(1) بوخوم.. جووول الرد السريع 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن 28 دقيقة | آسيا
تشكيل ليفربول - غياب أليسون.. وعودة إندو في مواجهة بيرنلي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة مرموش لتشكيل فرانكفورت الأساسي في مواجهة بوخوم ساعة | الكرة الأوروبية
كأس آسيا - طريق منتخب الأردن إلى النهائي ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"