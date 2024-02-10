عودة مرموش لتشكيل فرانكفورت الأساسي في مواجهة بوخوم

أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بوخوم.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ويلعب فرانكفورت ضد بوخوم في الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد عمر مرموش لأول مرة منذ مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان مرموش قد شارك للمرة الأخيرة مع فرانكفورت يوم 17 ديسمبر الماضي ضد بروسيا مونشنجلادباخ قبل أن يتجه إلى كوت ديفوار للمشاركة مع مصر في أمم إفريقيا.

وغاب صاحب الـ 25 عاما عن المباراة الماضية لفرانكفورت بسبب مرضه وتأخره في العودة إلى ألمانيا بعد إقصاء مصر من البطولة.

وسجل مرموش هدفا في مرمى غانا خلال مشاركته مع مصر في أمم إفريقيا.

وشارك مرموش حتى الآن مع فرانكفورت في 25 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.