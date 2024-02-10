كأس آسيا - طريق منتخب الأردن إلى النهائي

ما زالت الأحلام الأردنية مستمرة والطموح لم يتوقف رغم الوصول التاريخي إلى نهائي كأس أمم آسيا.

ويبحث النشامة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة عن حمل اللقب القاري الأول في تاريخ الأردن.

ويصطدم منتخب الأردن بنظيره منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بمواجهة ضمن نهائي كأس آسيا.

المباراة النهائية ستكون بين ثنائي عربي لأول مرة منذ عام 2007 والتي كانت بين السعودية والعراق والثالثة في التاريخ.

يستعرض خلال التقرير التالي طريق منتخب قطر حتى الوصول للمباراة النهائية.

ما زالت الأحلام الأردنية مستمرة والطموح لم يتوقف رغم الوصول التاريخي إلى نهائي كأس أمم آسيا.

ويبحث النشامة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة عن حمل اللقب القاري الأول في تاريخ الأردن.

ويصطدم منتخب الأردن بنظيره منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بمواجهة ضمن نهائي كأس آسيا.

المباراة النهائية ستكون بين ثنائي عربي لأول مرة منذ عام 2007 والتي كانت بين السعودية والعراق والثالثة في التاريخ.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرري التالي طريق منتخب قطر حتى الوصول للمباراة النهائية.

دور المجموعات

تواجد منتخب الأردن ضمن المجموعة الخامسة التي ضمت منتخبات:

كوريا الجنوبية

البحرين

ماليزيا

انطلاقة رائعة

انطلق منتخب الأردن بشكل رائع في بطولة كأس آسيا، بفوز ساحق على ماليزيا 4-0 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وسجل أهداف منتخب الأردن كل من: محمود المرضي (2) وموسى التعمري (2).

سيناريو مثير

تعادل الأردن أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بعد مباراة مثيرة للغاية.

وسجل سون هيونج مين ويزن العرب (هدف عكسي) هدفي كوريا الجنوبية، فيما أحرز بارك يونج وو (هدف عكسي) ويزن النعيمات هدفي الأردن.

هزيمة وحيدة

تعرض منتخب الأردن لهزيمة وحيدة خلال طريقه لنهائي النسخة الحالية من كأس آسيا وجاءت على يد البحرين بهدف دون رد.

وسجل عبد الله يوسف هلال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من عهمر المباراة.

الأدوار الإقصائية

ثمن النهائي

في مباراة نارية وتعتبر الأمتع في البطولة حتى الآن، قلب منتخب الأردن تأخره لفوز على منافسه العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

وأحرز يزن النعيمات ويزن العرب ونزار الرشدان للأردن، بينما سجل سعد ناطق وأيمن حسين ثنائية العراق.

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ربع النهائي

ما بدأه محمود الجوهري أتمه الحسين عموتة، وقاد النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجيكستان.

وفي الدقيقة 66 سجل عبد الله نصيب -لاعب الاتحاد السكندري السابق- برأسية هدف تقدم النشامى، واحتسب الهدف عكسيا لفاهادت خانونوف.

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نصف النهائي

الحسين عموتة لم يكتف بالتأهل لنصف النهائي ونجح في تحقيق الفوز الأول تاريخيا لمنتخب الأردن على حساب كوريا الجنوبية، ليضمن مقعدا في نهائي كأس آسيا.

وسجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفي الأردن في شباك الشمشون الكوري في مباراة حسمها النشامى بهدفين دون رد.