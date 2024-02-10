كأس آسيا - طريق منتخب الأردن إلى النهائي

السبت، 10 فبراير 2024 - 15:29

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

ما زالت الأحلام الأردنية مستمرة والطموح لم يتوقف رغم الوصول التاريخي إلى نهائي كأس أمم آسيا.

ويبحث النشامة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة عن حمل اللقب القاري الأول في تاريخ الأردن.

ويصطدم منتخب الأردن بنظيره منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بمواجهة ضمن نهائي كأس آسيا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تشافي: وصيت الإدارة بتجديد عقد سيرجي روبيرتو.. وجافي يتعافى أسرع من المتوقع أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كوت ديفوار: لست استثنائيا.. ونستحق التواجد في النهائي متحف أمم إفريقيا - تذكرة نهائي نسخة 2006 بلا أي قلب دفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة روديجير

المباراة النهائية ستكون بين ثنائي عربي لأول مرة منذ عام 2007 والتي كانت بين السعودية والعراق والثالثة في التاريخ.

يستعرض خلال التقرير التالي طريق منتخب قطر حتى الوصول للمباراة النهائية.

ما زالت الأحلام الأردنية مستمرة والطموح لم يتوقف رغم الوصول التاريخي إلى نهائي كأس أمم آسيا.

ويبحث النشامة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة عن حمل اللقب القاري الأول في تاريخ الأردن.

ويصطدم منتخب الأردن بنظيره منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بمواجهة ضمن نهائي كأس آسيا.

المباراة النهائية ستكون بين ثنائي عربي لأول مرة منذ عام 2007 والتي كانت بين السعودية والعراق والثالثة في التاريخ.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرري التالي طريق منتخب قطر حتى الوصول للمباراة النهائية.

دور المجموعات

تواجد منتخب الأردن ضمن المجموعة الخامسة التي ضمت منتخبات:

كوريا الجنوبية

البحرين

ماليزيا

انطلاقة رائعة

انطلق منتخب الأردن بشكل رائع في بطولة كأس آسيا، بفوز ساحق على ماليزيا 4-0 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وسجل أهداف منتخب الأردن كل من: محمود المرضي (2) وموسى التعمري (2).

سيناريو مثير

تعادل الأردن أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بعد مباراة مثيرة للغاية.

وسجل سون هيونج مين ويزن العرب (هدف عكسي) هدفي كوريا الجنوبية، فيما أحرز بارك يونج وو (هدف عكسي) ويزن النعيمات هدفي الأردن.

هزيمة وحيدة

تعرض منتخب الأردن لهزيمة وحيدة خلال طريقه لنهائي النسخة الحالية من كأس آسيا وجاءت على يد البحرين بهدف دون رد.

وسجل عبد الله يوسف هلال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من عهمر المباراة.

الأدوار الإقصائية

ثمن النهائي

في مباراة نارية وتعتبر الأمتع في البطولة حتى الآن، قلب منتخب الأردن تأخره لفوز على منافسه العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.

وأحرز يزن النعيمات ويزن العرب ونزار الرشدان للأردن، بينما سجل سعد ناطق وأيمن حسين ثنائية العراق.

ربع النهائي

ما بدأه محمود الجوهري أتمه الحسين عموتة، وقاد النشامى إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على طاجيكستان.

وفي الدقيقة 66 سجل عبد الله نصيب -لاعب الاتحاد السكندري السابق- برأسية هدف تقدم النشامى، واحتسب الهدف عكسيا لفاهادت خانونوف.

[video:2]

نصف النهائي

الحسين عموتة لم يكتف بالتأهل لنصف النهائي ونجح في تحقيق الفوز الأول تاريخيا لمنتخب الأردن على حساب كوريا الجنوبية، ليضمن مقعدا في نهائي كأس آسيا.

وسجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفي الأردن في شباك الشمشون الكوري في مباراة حسمها النشامى بهدفين دون رد.

كأس آسيا منتخب قطر منتخب الأردن
نرشح لكم
مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (0) - (0) الأردن تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن كأس آسيا - طريق منتخب قطر إلى النهائي تقرير: تعهدات خطية من سباهان الإيراني لتجنب أزمة جديدة أمام الهلال مواعيد مباريات السبت 10 فبراير - نهائي كأس آسيا.. والثالث والرابع في أمم إفريقيا تقرير: إلغاء ودية الأرجنتين ونيجيريا في الصين بسبب ميسي لاعب الأردن: نحلم بنهائي يليق بالكرة العربية قائد منتخب قطر: لم يراهن علينا أحد ببلوغ النهائي
أخر الأخبار
متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري الحضري 53 ثاتيه | كوت ديفوار 2023
مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (0) - (0) الأردن دقيقة | آسيا
هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - آينتراخت فرانكفورت (0)-(1) بوخوم.. جووول الرد السريع 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن 28 دقيقة | آسيا
تشكيل ليفربول - غياب أليسون.. وعودة إندو في مواجهة بيرنلي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة مرموش لتشكيل فرانكفورت الأساسي في مواجهة بوخوم ساعة | الكرة الأوروبية
كأس آسيا - طريق منتخب الأردن إلى النهائي ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"