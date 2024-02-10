مؤتمر تشافي: وصيت الإدارة بتجديد عقد سيرجي روبيرتو.. وجافي يتعافى أسرع من المتوقع

السبت، 10 فبراير 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على توصيته للإدارة بتمديد تعاقد سيرجي روبيرتو قائد الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة غرناطة غدا الأحد في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غرناطة غير مدربه منذ عدة جولات ولاحظنا تطورهم في الجانب الدفاعي ونتوقع أن تكون المباراة صعبة ومغلقة دفاعيا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كوت ديفوار: لست استثنائيا.. ونستحق التواجد في النهائي متحف أمم إفريقيا - تذكرة نهائي نسخة 2006 بلا أي قلب دفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة روديجير

وواصل "أعتقد أنني أوضحت قرار رحيلي جيدا ولا يجب أن يتغير أي شيء وأنا أركز فقط كل يوم بيومه وقراري كان صحيحا لأن النادي كان بحاجة إلى ذلك التغيير".

وتابع "أنا سعيد بما قدمه إنياكي بينا في الفترة الماضية ولكن تير شتيجن أساسي بالنسبة لنا".

وشدد "أقترح على إدارة النادي تجديد عقد سيرجي روبيرتو، بالنسبة لي هو لاعب مهم في غرف خلع الملابس وداخل الملعب أيضا".

وأكمل "البطاقة الزرقاء؟ يبدو لي إنه يجب عليهم تجربتها وهم يقومون بعمل جيد في اختبار الأشياء الجديدة".

وأضاف "مواجهة ريال مدريد وجيرونا؟ ما نتمناه فقط هو الفوز على غرناطة ونعلم أن أحدهما أو كلاهما سيخسر النقاط لذلك نتمنى عدم تكرار ما حدث ضد فياريال".

وأتم "تعافي جافي يسير على ما يرام وأفضل من المتوقع ولكنه يريد أن يكون معنا الآن".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

تشافي هيرنانديز برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
بلا أي قلب دفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة روديجير الأولى في إسبانيا.. سانتياجو بيرنابيو يستضيف مباراة من دوري كرة قدم الأمريكية بـ 2025 أنشيلوتي يكشف موقف ناتشو من المشاركة ضد جيرونا مؤتمر أنشيلوتي: هكذا أتعامل مع ابتعاد رودريجو عن التهديف.. والأمور ستعقد بالكارت الأزرق القرار النهائي.. اللجنة التأديبية ترد على برشلونة بشأن روكي ليفاندوفسكي يوضح أسباب تراجع برشلونة الخليفي يعلق على مستقبل مبابي وموقفه من الاستمرار مع باريس كأس ملك إسبانيا - بلباو ينتصر في مدريد على أتليتكو بذهاب نصف النهائي
أخر الأخبار
مران الزمالك - جلسة جوميز.. وتأهيل حمدي وفتوح وغياب ناصر منسي 9 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) بيرنلي.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري الحضري 24 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (0) - (0) الأردن.. فرصة أولى 24 دقيقة | آسيا
هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - آينتراخت فرانكفورت (0)-(1) بوخوم.. جووول الرد السريع 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن 51 دقيقة | آسيا
تشكيل ليفربول - غياب أليسون.. وعودة إندو في مواجهة بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"