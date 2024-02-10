مؤتمر تشافي: وصيت الإدارة بتجديد عقد سيرجي روبيرتو.. وجافي يتعافى أسرع من المتوقع

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على توصيته للإدارة بتمديد تعاقد سيرجي روبيرتو قائد الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة غرناطة غدا الأحد في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غرناطة غير مدربه منذ عدة جولات ولاحظنا تطورهم في الجانب الدفاعي ونتوقع أن تكون المباراة صعبة ومغلقة دفاعيا".

وواصل "أعتقد أنني أوضحت قرار رحيلي جيدا ولا يجب أن يتغير أي شيء وأنا أركز فقط كل يوم بيومه وقراري كان صحيحا لأن النادي كان بحاجة إلى ذلك التغيير".

وتابع "أنا سعيد بما قدمه إنياكي بينا في الفترة الماضية ولكن تير شتيجن أساسي بالنسبة لنا".

وشدد "أقترح على إدارة النادي تجديد عقد سيرجي روبيرتو، بالنسبة لي هو لاعب مهم في غرف خلع الملابس وداخل الملعب أيضا".

وأكمل "البطاقة الزرقاء؟ يبدو لي إنه يجب عليهم تجربتها وهم يقومون بعمل جيد في اختبار الأشياء الجديدة".

وأضاف "مواجهة ريال مدريد وجيرونا؟ ما نتمناه فقط هو الفوز على غرناطة ونعلم أن أحدهما أو كلاهما سيخسر النقاط لذلك نتمنى عدم تكرار ما حدث ضد فياريال".

وأتم "تعافي جافي يسير على ما يرام وأفضل من المتوقع ولكنه يريد أن يكون معنا الآن".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.