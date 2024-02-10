أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كوت ديفوار: لست استثنائيا.. ونستحق التواجد في النهائي

السبت، 10 فبراير 2024 - 14:56

كتب : FilGoal

إيميرس فاي - كوت ديفوار

يرى إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار أن منتخب بلاده يستحق التواجد في نهائي كأس أمم إفريقيا بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة من دور المجموعات.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة نيجيريا غدا الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال فاي في مؤتمر صحفي: "لست شخصا استثنائيا، لقد نجحت بالتعاون مع اللاعبين في التحسن والظهور بشكل أفضل".

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وأضاف"لا نشعر بأننا لا نستحق أن نكون في النهائي. في البداية كنا فريق لا يبدو كفريق. كان علينا أن نفعل الكثير، لتغيير ما لم يكن يسير بشكل صحيح".

وأجاب "التشكيل؟ لدينا فكرة عن العمود الفقري للفريق الذي سيبدأ غدا. سنقوم بتقييم المزيد من اللاعبين بعد ظهر اليوم. المجموعة بأكملها لديها نفس الهدف وهو رفع الكأس".

وتأهل لمنتخب كوت ديفوار للأدوار الإقصائية من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا بعد سيناريو مثير.

الفريقان كانا قد تواجها في دور المجموعات وحققت نيجيريا الفوز بهدف دون مقابل.

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