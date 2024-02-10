متحف أمم إفريقيا - تذكرة نهائي نسخة 2006

تذكرة نهائي كأس أمم إفريقيا 2006 بين مصر وكوت ديفورار.

منتخب مصر فاز في المباراة بركلات الترجيح بعد نهاية وقتها الأصلبي بالتعادل بدون أهداف.

كانت تلك النسخة هي انطلاقة الجيل التاريخي الذي حقق الثلاثية تحت قيادة حسن شحاتة.

ولذلك فإن تلك التذكرة ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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