بلا أي قلب دفاع.. ريال مدريد يعلن إصابة روديجير

أعلن ريال مدريد إصابة مدافعه أنطونيو روديجير بإصابة عضلية.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشار النادي إلى أنه قد أجرى فحوصات طبية على اللاعب والتي أثبتت إصابته بإصابة مختلفة عن الإصابة التي غاب بسببها عن المباراة السابقة.

وفقا لصحيفة ماركا فإن روديجير قد أصيب في عضلة الفخذ الأيسر وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

بإصابة المدافع الألماني يكون ريال مدريد بدون أي لاعب قلب دفاع خلال مواجهة جيرونا اليوم في الدوري.

ريال مدريد سيلعب ضد جيرونا صاحب المركز الثاني في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولن يتواجد أي لاعب قلب دفاع مع الفريق خلال مواجهة جيرونا بعد إصابة روديجير الذي ينضم لناتشو فيرنانديز ودافيد ألابا وإدير ميليتاو.

وعلى الأرجح سيلعب ريال مدريد وفقا لقائمته بثنائي قلب دفاع مكون من أوريلين تشواميني لاعب الوسط وداني كاربخال الظهير الأيمن.

كارباخال سيلعب ثالث مباراة كقلب دفاع خلال مسيرته، بينما شارك تشواميني في أكثر من مباراة بسبب إصابات المدفاعين خلال الموسم الحالي.

وقد يلجأ كارلو أنشيلوتي للدفع بلاعبين من الفريق الثاني لريال مدريد في خط الدفاع إذا استمر غياب ناتشو فيرنانديز الذي من المفترض أن يكون الأقرب للعودة بين زملائه في خط الدفاع خلال المباريات المقبلة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي يلهب ضده اليوم.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد لايبزج في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والتي من المحتمل أن يدخلها بدون أي لاعب في خط الدفاع أيضا.