أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: سعداء بمواجهة المستضيف في النهائي.. وسنفوز من أجل شعب نيجيريا

شدد جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا على سعادته بمواجهة المنتخب المستضيف لكأس أمم إفريقيا 2023 في المباراة النهائية.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة كوت ديفوار غدا الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "زايدو سانوسي خاض تدريبا خفيفا بالأمس وسنتحقق من إمكانية تواجده في المباراة خلال تدريب اليوم".

وتابع "فيكتور أوسيمين يقاتل من أجلنا خلال المباريات ولا يتصرف كنجم، هو يفتح المساحات لزملائه ويعرف أن الفريق يساعده لذلك فهو يساعد الفريق".

وأضاف "سعيد بالوصول للمباراة النهائية وبتقديم اللاعبين لأداء مذهل وسعداء بما قمنا به حتى الآن ونرغب في تحقيق الفوز".

وواصل “منتخب كوت ديفوار هو المرشح الأكبر للتتويج باللقب منذ اليوم الأول للبطولة".

وشدد "من المهم أن نلعب ضد صاحب الأرض في المباراة النهائية لأن الملعب سيمتلئ وفريقي يفضل اللعب في تلك الأجواء ونريد التتويج بذلك اللقب من أجل الشعب النيجيري ونحن على الطريق لتحقيق ذلك".

كما تحدث أحمد موسى لاعب الفريق خلال المؤتمر قائلا: "هذه أفضل نسخة شاركت بها من كأس أمم إفريقيا من حيث الجودة والملاعب والعشب".

وأتم "الشيء الأهم هو الفوز بالمباراة غدا لأننا نستحقها منذ اليوم الأول وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق ذلك".

الفريقان كانا قد تواجها في دور المجموعات وحققت نيجيريا الفوز بهدف دون مقابل.