كأس آسيا - طريق منتخب قطر إلى النهائي

خطوة واحدة تفصل القطريين عن حلم رفع كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

ويصطدم العنابي صاحب الأرض والجمهور بمواجهة منتخب الأردن الشرس ضمن نهائي كأس آسيا.

المباراة النهائية ستكون بين ثنائي عربي لأول مرة منذ عام 2007 والتي كانت بين السعودية والعراق والثالثة في التاريخ.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرري التالي طريق منتخب قطر حتى الوصول للمباراة النهائية.

دور المجموعات

تواجد منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات:

لبنان

طاجيكستان

الصين

ضربة البداية

كسر منتخب قطر لعنة المباراة الافتتاحية لـ كأس آسيا 2023 بالفوز على لبنان بنتيجة 3-0 في المباراة أقيمت على استاد لوسيل.

سجل ثلاثية قطر: أكرم عفيف (2) والمعز علي.

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خصم صعب

أثبت الوافد الجديد منتخب طاجيكستان أنه يمثل تحديا أصعب في الجولة الثانية.

منتخب طاجيكستان كان ندا قويا لكن هدف أكرم عفيف في الدقيقة 17 كان كافيا لتحقيق الفوز الثاني وتأكيد التأهل المبكر إلى دور الـ16.

العلامة الكاملة

تمكن منتخب قطر من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الصين بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

حسم هدف حسن الهيدوس الأمور في هذه المباراة، حيث سدد قائد قطر تسديدة مذهلة من مسافة 20 ياردة،، ليحافظ الفريق على البداية المثالية في البطولة.

الأدوار الإقصائية

ثمن النهائي

قلب منتخب قطر تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف على منافسه فلسطين في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ16 من كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وسجل هدف فلسطين الوحيد عدي دباغ، بينما أحرز حسن الهيدوس وأكرم عفيف ثنائية العنابي.

ربع النهائي

توقفت مسيرة انتصارات قطر عند 11 مباراة متتالية، بعد التعادل 1-1 أمام أوزبكستان في ثمن النهائي لكن هذا لم يكن يعني نهاية مشوارها،

وواصلت قطر مشوارها حينما فازت على أوزبكستان 3-2 بفارق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

نصف النهائي

حقق منتخب قطر فوزا مثيرا على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا.

سجل ثلاثية قطر في المباراة كل من أكرم عفيف وقاسم الجابر والمعز علي، بينما سجل لإيران كل من سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش.

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