بعد أزمته في فرنسا.. يوسف عطال ينتقل لأضنة ديمر سبور

أعلن نادي أضنة ديمر سبورت التركي تعاقده مع الظهير الأيمن الجزائري يوسف عطال.

ووقع عطال مع أضنة قادما من نيس الفرنسي.

وكان عطال قد عوقب من المحكمة الفرنسية بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بسبب دعم فلسطين.

وألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على عطال في نوفمبر الماضي عقب عودته إلى فرنسا بعد المشاركة مع منتخب بلاده الجزائر بسبب تحريضه على الكراهية والعنصرية ودعمه لفلسطين.

ونقلت الشبكة حديث عطال في المحكمة قائلا: "لقد شاركت الفيديو لأنني كنت أرى أنها رسالة سلام وأن الناس يعانون خلال هذه الحرب، لسوء الحظ يؤسفني عدم إكمال الأمر حتى النهاية".

وكان نادي نيس أعلن في وقت سابق في بيان له إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لحين إشعار آخر.

ورغم غياب عطال عن المشاركة مع فريقه في جميع المسابقات منذ أكتوبر الماضي.

وشارك عطال مع الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار والتي خرد فيها منتخب بلاده من دور المجموعات.