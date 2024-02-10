متحف أمم إفريقيا - علبة سجائر وكوب قهوة وطفاية

السبت، 10 فبراير 2024 - 12:45

كتب : FilGoal

خالد بدرة

كان خالد بدرة قائد منتخب تونس محبطا بين شوطي مباراة تونس ونيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2004، بعد تلقيه إنذار وتأكد غيابه عن النهائي.

ويحكي بدرة إنه شرب سيجارة وكوب قهوة، ثم عاد ليتألق ويسجل ركلة جزاء تعادلت بها تونس، ثم سجل أيضا في ركلات الترجيح.

وقبل يوم واحد على نهائي أمم إفريقيا 2023

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