متحف أمم إفريقيا - علبة سجائر وكوب قهوة وطفاية

كان خالد بدرة قائد منتخب تونس محبطا بين شوطي مباراة تونس ونيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2004، بعد تلقيه إنذار وتأكد غيابه عن النهائي.

ويحكي بدرة إنه شرب سيجارة وكوب قهوة، ثم عاد ليتألق ويسجل ركلة جزاء تعادلت بها تونس، ثم سجل أيضا في ركلات الترجيح.

وقبل يوم واحد على نهائي أمم إفريقيا 2023

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