نهاية الأزمة.. بنزيمة يعزز خيارات اتحاد جدة في ثمن نهائي أبطال آسيا

انتهت أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة مع ناديه السعودي قبل خوض ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلعب اتحاد جدة أمام نافابخور بطل أوزبكستان يوم الخميس المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا.

وخاض بنزيمة أول مران جماعي له مع اتحاد جدة منذ اندلاع الأزمة الشهيرة قبل التوقف الدولي وانقطاعة عن التدريبات.

وغاب بنزيمة عن معسكر الاتحاد الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات تحت قيادة مارسيلو جاياردو.

في المقابل خاض بنزيمة تدريبات انفرادية، لكن استبعاد جاياردو للمهاجم الفرنسي من مواجهة الطائي التي حسمها اتحاد جدة 3-0 يوم الأربعاء الماضي أشعلت الأزمة من جديد بين اللاعب والمدرب.

وتدخلت إدارة النادي السعودي لتقريب وجهات النظر بين جاياردو وبنزيمة وهذا ما تم في نهاية المطاف ليعزز مهاجم ريال مدريد السابق خيارات اتحاد جدة في المواجهة المرتقبة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، انتقل إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وأسدل بنزيمة الستار على 14 عاما قضاها في ريال مدريد، الذي انتقل إليه من ليون في 2009.

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