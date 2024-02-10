تقرير: تعهدات خطية من سباهان الإيراني لتجنب أزمة جديدة أمام الهلال

السبت، 10 فبراير 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة

قطع مسؤولو نادي ساباهان الإيراني وعدا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإزالة مجسمات ملعبه قبل مواجهة الهلال السعودي المرتقبة.

ويحل الهلال ضيفا على ساباهان في ملعب "نقش جهان" يوم الخميس المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء وعد سباهان بعدما تعرض لعقوبة قاسية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب مباراة اتحاد جدة في دور المجموعات.

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وكان الاتحاد الآسيوي قد فرض عقوبة تأديبية على نادي سباهان، بمنعه من اللعب على أرضه 3 مباريات.

كما ألزم الاتحاد الآسيوي، النادي الإيراني بإزالة التماثيل واللافتات الموجودة في ملعبه، التي تسببت في إلغاء مباراة الفريق أمام اتحاد جدة، واعتباره خاسرا بنتيجة 0ـ3، ضمن افتتاح المسابقة القارية، أكتوبر الماضي.

وحسبما كشف مصدر من الاتحاد الآسيوي عبر صحيفة الرياضية السعودية، فإن سباهان قدم تعهدات خطية بإزالة هذه المجسمات من الملعب والشعارات، قبل المواجهة الآسيوية المرتقبة.

وتمنع أنظمة الاتحادين الدولي والآسيوي وجود العبارات واللافتات السياسية والعنصرية والعرقية في المدرجات.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في 22 فبراير الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض العاصمة السعودية.

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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