مواعيد مباريات السبت 10 فبراير - نهائي كأس آسيا.. والثالث والرابع في أمم إفريقيا

السبت، 10 فبراير 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

تختتم اليوم بطولة كأس آسيا بالمباراة المباراة النهائية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

نهائي كأس آسيا

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الأردن × قطر.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

مباراة تحديد المركزان الثالث والرابع بأمم إفريقيا

جنوب إفريقيا × الكونغو الديموقراطية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × إيفرتون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

لوتون تاون × شيفيلد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

ليفربول × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

ولفرهامبتون × برينتفورد.. بي إن سبورتس 6.

توتنام × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

نوتينجهام فوريست × نيوكاسل.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × فياريال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

لاس بالماس × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

كالياري × لاتسيو.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

روما × إنتر.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساسولو × تورينو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × بوخوم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

أوجسبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لانس × ستراسبورج .. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس سان جيرمان × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

كأس آسيا كأس أمم إفريقيا مواعيد مباريات السبت
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