مواعيد مباريات السبت 10 فبراير - نهائي كأس آسيا.. والثالث والرابع في أمم إفريقيا
السبت، 10 فبراير 2024 - 10:29
كتب : FilGoal
تختتم اليوم بطولة كأس آسيا بالمباراة المباراة النهائية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 10 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.
نهائي كأس آسيا
الأردن × قطر.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.
مباراة تحديد المركزان الثالث والرابع بأمم إفريقيا
جنوب إفريقيا × الكونغو الديموقراطية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON1.
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي × إيفرتون.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
لوتون تاون × شيفيلد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
ليفربول × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
فولام × بورنموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
ولفرهامبتون × برينتفورد.. بي إن سبورتس 6.
توتنام × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
نوتينجهام فوريست × نيوكاسل.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس × فياريال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسيداد × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
لاس بالماس × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
كالياري × لاتسيو.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
روما × إنتر.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ساسولو × تورينو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت × بوخوم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
أوجسبورج × لايبزج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
لانس × ستراسبورج .. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
باريس سان جيرمان × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
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