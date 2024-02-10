أمم إفريقيا - حسام حسن ضمن حضور اجتماع كاف للقادة المتوجين باللقب
السبت، 10 فبراير 2024 - 01:29
كتب : حسام أحمد
سيتواجد حسام حسن المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر والفائز بلقب أمم إفريقيا 3 مرات في اجتماع الاتحاد الإفريقي الخاص قبل نهائي أمم إفريقيا 2023.
ويلتقي نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 2023 يوم الأحد 11 نوفمبر.
ودعا كاف حسام حسن لاجتماع "طاولة مستديرة لقادة المنتخبات الذين فازوا بكأس الأمم الإفريقية" والذي سيعقد السبت بعد المؤتمر الصحفي للنهائي.
وضمت قائمة قادة المنتخبات المدعوين كل من:
1988: روجيه ميلا (الكاميرون)
1992: جادجي سيلي (كوت ديفوار)
1994: نوانكو كانو (نيجيريا)
1996: نيل توفي ولوكاس راديبي (جنوب إفريقيا)
1998: حسام حسن (مصر)
2004: رياض بوعزيزي (تونس)
2012: كريستوفر كاتونجو (زامبيا)
2013: جوزيف يوبو (نيجيريا)
2017: بنيامين موكاندجو (الكاميرون)
* * ضيف خاص: عبيدي بيليه (غانا)
وسيقام الاجتماع في المركز الإعلامي الرئيسي بقصر الثقافة في أبيدجان.
وتوج العميد بلقب أمم إفريقيا 3 مرات جاءت في 1986 و1998 و2006.
ويغيب عن الحضور أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 4 ألقاب لكل لاعب.