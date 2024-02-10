أمم إفريقيا - حسام حسن ضمن حضور اجتماع كاف للقادة المتوجين باللقب

السبت، 10 فبراير 2024 - 01:29

كتب : حسام أحمد

حسام حسن - المصري

سيتواجد حسام حسن المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر والفائز بلقب أمم إفريقيا 3 مرات في اجتماع الاتحاد الإفريقي الخاص قبل نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 2023 يوم الأحد 11 نوفمبر.

ودعا كاف حسام حسن لاجتماع "طاولة مستديرة لقادة المنتخبات الذين فازوا بكأس الأمم الإفريقية" والذي سيعقد السبت بعد المؤتمر الصحفي للنهائي.

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وضمت قائمة قادة المنتخبات المدعوين كل من:

1988: روجيه ميلا (الكاميرون)

1992: جادجي سيلي (كوت ديفوار)

1994: نوانكو كانو (نيجيريا)

1996: نيل توفي ولوكاس راديبي (جنوب إفريقيا)

1998: حسام حسن (مصر)

2004: رياض بوعزيزي (تونس)

2012: كريستوفر كاتونجو (زامبيا)

2013: جوزيف يوبو (نيجيريا)

2017: بنيامين موكاندجو (الكاميرون)

* * ضيف خاص: عبيدي بيليه (غانا)

وسيقام الاجتماع في المركز الإعلامي الرئيسي بقصر الثقافة في أبيدجان.

وتوج العميد بلقب أمم إفريقيا 3 مرات جاءت في 1986 و1998 و2006.

ويغيب عن الحضور أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 4 ألقاب لكل لاعب.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه دعوى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حسام حسن مدرب منتخب مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا.

حضور حسام حسن يأتي كواحد من أساطير إفريقيا في كرة القدم وتكريما لما قدمه خلال مسيرته الكروية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

ويقام نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 11 فبراير بين نيجيريا والفائز من مواجهة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الدموقراطية بركلات الترجيح ليقرر الاتحاد المصري إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون.

وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.

ويعاون حسام حسن في الجهاز الفني كل من إبراهيم حسن كمدير للمنتخب وطارق سليمان كمدرب عام وأحمد الكاس كمدرب مساعد ووليد بدر كإداري على أن يتم اختيار مدرب حراس المرمى.

حسام حسن أمم إفريقيا كاف
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