أحمد حسن كوكا يعود إلى ألانيا سبور حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ألانيا سبور التركي ضم أحمد حسن "كوكا" حتى نهاية الموسم قادما من بينديك سبور.

وانضم الدولي المصري البالغ 30 عاما على سبيل الإعارة، حيث سيخوض فترته الثانية بقميص ألانيا سبور.

وخاض كوكا الموسم الجاري 5 مباريات مع بينديك سبور وسجل 3 أهداف جاءت في كأس تركيا عقب انتقاله بداية الموسم قادما من أولمبياكوس اليوناني في صفقة انتقال حر.

ولعب كوكا معارا الموسم الماضي لصفوف ألانيا سبور وبقميصه خاض 26 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 1.

🤝 Yuvana hoş geldin Ahmed Hassan! Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan’ı Siltaş Yapı Pendikspor’dan sezon sonuna kadar transfer etti. pic.twitter.com/8gmqbLWqMm — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) February 9, 2024

ويحتل ألانيا المركز الـ 14 برصيد 27 نقطة من 24 جولة.

وستكون الجولة المقبلة للفريق ضد فنربخشة في الجولة 25 من الدوري التركي.

وترك كوكا فريقه بينديك سبور في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

وتعد تلك التجربة الثالثة للدولي المصرية حيث ارتدى من قبل قميص كونيا سبور وسجل معه 11 هدفا في 33 مباراة.

وتواجد كوكا في قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023 واكتفى بالمشاركة في 6 دقائق أمام موزمبيق بدور المجموعات.